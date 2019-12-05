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За підсумками нормандського саміту може бути прийнятий необязывающий документ, - Пєсков

Новини » Політика     05.12.2019 - 20:54
За підсумками нормандського саміту може бути прийнятий необязывающий документ, - Пєсков
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com)

Пєсков назвав позитивним моментом є той факт, що "була виконана домашня робота"

Прес-секретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що учасники саміту в нормандському форматі можуть прийняти якийсь необязывающий документ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, ніякої угоди не буде.

"Очевидно, що угоди не буде. І ніхто не чекає ніякої угоди - це було б завищеними очікуваннями, від чого ми, до речі, дуже енергійно застерігаємо", - заявив він.

При цьому Пєсков назвав позитивним моментом є той факт, що "була виконана домашня робота".

"Якийсь документ - поки рано говорити, як його буде названо, - але якийсь документ, можливо, буде прийнято за підсумками зустрічі. Це необязывающий документ, незобов'язуючу угоду, але в ньому можна очікувати, що будуть зафіксовані якісь точки, за якими є спільне розуміння", - заявив він.

Нагадаємо, 5 грудня в лондонському Chatham House помічник президента Андрій Єрмак заявив, що Зеленський на саміті в Парижі висуне умови прямих переговорів з ОРДЛО. Зокрема, він вимагає замінити представників окупованих районів, які приймають участь у роботі підгруп ТКГ.

Крім того, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Зеленський нібито хоче відновлення відносин України з Росією.

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