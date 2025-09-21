ua en ru
Вс, 21 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия

Воскресенье 21 сентября 2025 21:46
UA EN RU
Зеленский: есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украина уже имеет первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов", - заявил президент.

Глава государства отметил, что безопасность морских путей является неотъемлемой составляющей общей безопасности, и это зависит от многих наций. Он добавил, что Украина предлагает партнерам разработки, которые помогли нашему государству в Черном море.

"Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты", - резюмировал Зеленский.

Производство оружия в Украине

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал экспорт некоторого вида украинского оружия несколько дней назад. Он отметил, что благодаря этому страна покроет дефицит бюджета и таким образом увеличится производство дронов для фронта.

Кроме того, недавно он сообщил, что Украина за время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. По его словам, почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.

Также мы писали, что в итоге глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что украинское производство оружие с начала полномасштабной войны выросло в 35 раз. Он также добавил, что страна планирует нарастить этот показатель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
Новости
Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая
Макрон ответил Трампу на требование ввести тарифы против Китая
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город