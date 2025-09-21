Зеленский: есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия
Украина уже имеет первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.
"Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов", - заявил президент.
Глава государства отметил, что безопасность морских путей является неотъемлемой составляющей общей безопасности, и это зависит от многих наций. Он добавил, что Украина предлагает партнерам разработки, которые помогли нашему государству в Черном море.
"Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты", - резюмировал Зеленский.
Производство оружия в Украине
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал экспорт некоторого вида украинского оружия несколько дней назад. Он отметил, что благодаря этому страна покроет дефицит бюджета и таким образом увеличится производство дронов для фронта.
Кроме того, недавно он сообщил, что Украина за время полномасштабной войны вышла на новый показатель производства оружия. По его словам, почти 60% обеспечения ВСУ - это украинское оружие.
Также мы писали, что в итоге глава Минобороны Денис Шмыгаль заявил, что украинское производство оружие с начала полномасштабной войны выросло в 35 раз. Он также добавил, что страна планирует нарастить этот показатель.