Зеленский: есть первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"Есть также первые предложения партнерам по экспорту украинского оружия - современного, это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в частности морских дронов", - заявил президент.

Глава государства отметил, что безопасность морских путей является неотъемлемой составляющей общей безопасности, и это зависит от многих наций. Он добавил, что Украина предлагает партнерам разработки, которые помогли нашему государству в Черном море.

"Украина предлагает всем своим надежным партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море. Рассчитываем на сильные контракты", - резюмировал Зеленский.