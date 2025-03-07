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Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, - Бессент

Пятница 07 марта 2025 16:23
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Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, - Бессент Фото: Скотт Бессент, министр финансов США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Европы должны предоставить Украине гарантии безопасности для поддержания мира. Президент Владимир Зеленский должен это признать.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Бессент в очередной раз подтвердил, что США хотят возложить ответственность за гарантии безопасности для Украины на Европу.

При этом министр уточнил, что ситуация с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной нестабильна.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, власти США уже несколько раз заявляли, что они хотят, чтобы гарантии безопасности Украине обеспечили страны Европы. Вместо этого Вашингтон предложил Украине сделку о полезных ископаемых.

Министр финансов Скотт Бессент во время презентации в Киеве сделки о редкоземельных металлах заверял, что она станет "долгосрочным щитом безопасности" для Украины.

В свою очередь президент США Дональд Трамп называл сделку "опорой" для безопасности Украины.

В то же время Европа готовится отправить в Украину свой контингент, который будет помогать поддерживать мир в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. Сейчас обсуждается сценарий, при котором Европа отправит в Украину до 30 тысяч солдат.

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