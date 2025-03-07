Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, - Бессент

Страны Европы должны предоставить Украине гарантии безопасности для поддержания мира. Президент Владимир Зеленский должен это признать.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

При этом министр уточнил, что ситуация с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной нестабильна.

Бессент в очередной раз подтвердил, что США хотят возложить ответственность за гарантии безопасности для Украины на Европу.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, власти США уже несколько раз заявляли, что они хотят, чтобы гарантии безопасности Украине обеспечили страны Европы. Вместо этого Вашингтон предложил Украине сделку о полезных ископаемых.

Министр финансов Скотт Бессент во время презентации в Киеве сделки о редкоземельных металлах заверял, что она станет "долгосрочным щитом безопасности" для Украины.

В свою очередь президент США Дональд Трамп называл сделку "опорой" для безопасности Украины.

В то же время Европа готовится отправить в Украину свой контингент, который будет помогать поддерживать мир в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. Сейчас обсуждается сценарий, при котором Европа отправит в Украину до 30 тысяч солдат.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.