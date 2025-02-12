Соглашение о партнерстве станет долгосрочным щитом безопасности для Украины, - глава Минфина США
Соглашение о партнерстве между США и Украиной станет долгосрочным щитом безопасности для украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина США Скотта Бессента во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Бессент подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп стремится быстро завершить войну России против Украины и для этого работает со всеми сторонами.
Министр отметил, что президент Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене, а тем временем американское правительство пересмотрит документ о партнерстве между странами.
"Мы считаем этот документ важным. США и Украина имеют общие ценности, и мы хотим укрепить наше экономическое сотрудничество. Мы считаем, что это важный сигнал миру, обществу и России, что мы стоим вместе", - подчеркнул глава Минфина США.
В то же время он подчеркнул, что данным соглашением США усилит экономические обязательства через партнерство с правительством и народом Украины.
"Это обеспечит после завершения конфликта долгосрочный щит безопасности для всех украинцев", - подчеркнул он.
Напомним, что ранее сегодня США представили Украине проект соглашения по природным ресурсам.
Известно, что само соглашение может быть достигнуто на Мюнхенской конференции, которая состоится уже 14-16 февраля.
Как ранее писал New York Post, Украина "по сути согласилась" предоставить США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон предоставил Киеву.
В то же время Зеленский отметил, что территории Украины важно защитить от россиян не только с точки зрения безопасности, но и в финансовом плане. Ведь в противном случае, по его словам, россияне смогут воспользоваться ими для продолжения войны или нового наступления.
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