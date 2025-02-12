Соглашение о партнерстве станет долгосрочным щитом безопасности для Украины, - глава Минфина США

Соглашение о партнерстве между США и Украиной станет долгосрочным щитом безопасности для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина США Скотта Бессента во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Бессент подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп стремится быстро завершить войну России против Украины и для этого работает со всеми сторонами.

Министр отметил, что президент Зеленский встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Мюнхене, а тем временем американское правительство пересмотрит документ о партнерстве между странами.

"Мы считаем этот документ важным. США и Украина имеют общие ценности, и мы хотим укрепить наше экономическое сотрудничество. Мы считаем, что это важный сигнал миру, обществу и России, что мы стоим вместе", - подчеркнул глава Минфина США.

В то же время он подчеркнул, что данным соглашением США усилит экономические обязательства через партнерство с правительством и народом Украины.

"Это обеспечит после завершения конфликта долгосрочный щит безопасности для всех украинцев", - подчеркнул он.