Соглашение по редкоземам является "опорой" для безопасности Украины, - Трамп

Об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) приедет ко мне в пятницу утром. И мы подпишем действительно очень важное для обеих сторон соглашение, потому что оно действительно позволит нам попасть в эту страну и работать там", - отметил Трамп, комментируя сделку по редкоземам.

Он добавил, что такой документ - "можно сказать, опора".

The Guardian обращает внимание, что Трамп, вероятно, не просто так использовал слово "опора". Европейские чиновники обычно именно так называют гарантии, которые хотят получить от США, чтобы подкрепить свой возможный контингент в Украине.