Зеленський має визнати, що гарантії безпеки Україні надасть Європа, - Бессент

Країни Європи мають надати Україні гарантії безпеки для підтримання миру. Президент Володимир Зеленський має це визнати.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

При цьому міністр уточнив, що ситуація з укладенням мирної угоди між Росією та Україною нестабільна.

Бессент укотре підтвердив, що США хочуть покласти відповідальність за гарантії безпеки для України на Європу.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, влада США вже кілька разів заявляла, що вона хоче, щоб гарантії безпеки Україні забезпечили країни Європи. Замість цього Вашингтон запропонував Україні угоду про корисні копалини.

Міністр фінансів Скотт Бессент під час презентації в Києві угоди про рідкісноземельні метали запевняв, що вона стане "довгостроковим щитом безпеки" для України.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп називав угоду "опорою" для безпеки України.

Водночас Європа готується відправити в Україну свій контингент, який допомагатиме підтримувати мир у разі підписання мирної угоди між Києвом і Москвою. Наразі обговорюється сценарій, за якого Європа відправить в Україну до 30 тисяч солдатів.

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