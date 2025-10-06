ua en ru
Зеленский: если местные руководители не решат критические проблемы, будут меры

Киев, Понедельник 06 октября 2025 22:13
Зеленский: если местные руководители не решат критические проблемы, будут меры Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине некоторые местные руководители не демонстрируют эффективность в контексте подготовки к зимнему периоду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что спасатели и полиция эффективно помогают украинцам в общинах. Также существенно помогают энергетические компании. С хорошей стороны проявляют себя и коммунальные службы.

"К сожалению, не везде есть эффективная местная власть, и если руководители на местах не хотят или не могут справиться с критическими проблемами самостоятельно, будут решения центральной власти относительно них. Сделал сейчас поручение и правительству, и нашим военным. Времени до зимы немного", - добавил Зеленский.

Удары РФ по энергетике

Напомним, на фоне похолодания по всей Украине российские оккупанты начали наносить удары по украинским энергетическим объектам.

В частности, оккупанты на прошлой неделе атаковали ТЭЦ в Славутиче. На этом фоне в Черниговской области сотни тысяч жителей остались без света.

Энергетики были вынуждены ввести графики отключений света в Черниговской области.

Также оккупанты атаковали энергообъекты в Шостке Сумской области. В городе есть проблемы с электроснабжением.

Владимир Зеленский Отопительный сезон Война в Украине
