"Это вынужденный шаг": Шостку предупредили о временном блэкауте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России", - сообщили в облэнерго.

Во время этих мероприятий возможны кратковременные восстановления и повторные обесточивания.

"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, что позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - добавили энергетики.

В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в усиленном режиме работают все службы, чтобы восстановить энергоснабжение и газоснабжение в домах жителей.

"На утро значительная часть потребителей уже запитана, с газом уже более 50% домов. Работы продолжаются. Энергетики и газовщики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение громады", - написал Григоров.

По его словам, стабильно работает около 80% мобильного покрытия. Все мобильные операторы работают над усилением покрытия.

"Все пункты несокрушимости работают и обеспечены энергонезависимым интернетом", - добавил глава ОВА.