Зеленський: якщо місцеві очільники не вирішать критичні проблеми, будуть заходи

Київ, Понеділок 06 жовтня 2025 22:13
UA EN RU
Зеленський: якщо місцеві очільники не вирішать критичні проблеми, будуть заходи Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні деякі місцеві керівники не демонструють ефективність у контексті підготовки до зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави зазначив, що рятувальники та поліція ефективно допомагають українцям у громадах. Також суттєво допомагають енергетичні компанії. З хорошого боку проявляють себе і комунальні служби.

"На жаль, не скрізь є ефективна місцева влада, і якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато", - додав Зеленський.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, на тлі похолодання по всій Україні російські окупанти почали завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах.

Зокрема, окупанти минулого тижня атакували ТЕЦ у Славутичі. На цьому тлі в Чернігівській області сотні тисяч жителів залишилися без світла.

Енергетики були змушені запровадити графіки відключень світла в Чернігівській області.

Також окупанти атакували енергооб'єкти в Шостці Сумської області. У місті є проблеми з електропостачанням.

