Зеленський: якщо місцеві очільники не вирішать критичні проблеми, будуть заходи
В Україні деякі місцеві керівники не демонструють ефективність у контексті підготовки до зимового періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова держави зазначив, що рятувальники та поліція ефективно допомагають українцям у громадах. Також суттєво допомагають енергетичні компанії. З хорошого боку проявляють себе і комунальні служби.
"На жаль, не скрізь є ефективна місцева влада, і якщо керівники на місцях не хочуть або не можуть впоратися з критичними проблемами самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Зробив зараз доручення і уряду, і нашим військовим. Часу до зими небагато", - додав Зеленський.
Удари РФ по енергетиці
Нагадаємо, на тлі похолодання по всій Україні російські окупанти почали завдавати ударів по українських енергетичних об'єктах.
Зокрема, окупанти минулого тижня атакували ТЕЦ у Славутичі. На цьому тлі в Чернігівській області сотні тисяч жителів залишилися без світла.
Енергетики були змушені запровадити графіки відключень світла в Чернігівській області.
Також окупанти атакували енергооб'єкти в Шостці Сумської області. У місті є проблеми з електропостачанням.