Назначение Умерова послом в США может запустить быструю перезагрузку Кабмина
Окончательное решение по кадровым изменениям в правительстве может быть принято уже достаточно быстро. Запустить кадровую перезагрузку может вероятное назначение министра обороны Рустема Умерова послом Украины в США.
Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник.
По его словам, на сроки будет влиять совещание украинских послов, которое запланировано на 21 июля.
"Еще нет четких дат, но, вероятно, до этого совещания уже будет понятно, кто станет нашим новым послом в США. Соответственно, прояснится и ситуация с тем, кто возглавит Минобороны. А это уже в свою очередь повлечет за собой и другие правительственные перестановки", - отметил собеседник.
В то же время на уточняющий вопрос, возглавит ли Минобороны действующий премьер Денис Шмыгаль в случае назначения Умерова послом (что могло бы повлечь отставку всего Кабмина), он ответил, что это "не обязательно".
Отметим, что Верховная Рада будет собираться на заседание на следующей неделе, с 15 по 18 июля. После чего депутаты уйдут на перерыв до середины августа и снова вернутся в сессионный зал только 19 августа.
Умеров может стать послом Украины в США
Напомним, на днях стало известно об отставке посла Украины в США Оксаны Маркаровой.
Вчера, 10 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что министр обороны Рустем Умеров может возглавить посольство Украины в США. В таком случае будут необходимы большие перестановки в Кабмине.
"Что касается нового посла и Кабинета министров. Я скажу откровенно: если я решу, и это будет в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть ключевым нашим послом, будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины, понятно почему", - отметил он.
Ранее собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов, кроме Умерова, которые могут заменить Маркарову на посту посла. Среди них: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина и министр энергетики Герман Галущенко.
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