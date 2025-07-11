Назначение Умерова послом в США может запустить быструю перезагрузку Кабмина

Окончательное решение по кадровым изменениям в правительстве может быть принято уже достаточно быстро. Запустить кадровую перезагрузку может вероятное назначение министра обороны Рустема Умерова послом Украины в США.

По его словам, на сроки будет влиять совещание украинских послов, которое запланировано на 21 июля.

"Еще нет четких дат, но, вероятно, до этого совещания уже будет понятно, кто станет нашим новым послом в США. Соответственно, прояснится и ситуация с тем, кто возглавит Минобороны. А это уже в свою очередь повлечет за собой и другие правительственные перестановки", - отметил собеседник.

В то же время на уточняющий вопрос, возглавит ли Минобороны действующий премьер Денис Шмыгаль в случае назначения Умерова послом (что могло бы повлечь отставку всего Кабмина), он ответил, что это "не обязательно".

Отметим, что Верховная Рада будет собираться на заседание на следующей неделе, с 15 по 18 июля. После чего депутаты уйдут на перерыв до середины августа и снова вернутся в сессионный зал только 19 августа.