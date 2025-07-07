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Зеленский может отправить Шмыгаля послом в Вашингтон, - источник

Украина, Понедельник 07 июля 2025 12:34
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Зеленский может отправить Шмыгаля послом в Вашингтон, - источник Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль (president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский готовит замену посла в США. Среди кандидатов - люди, которые уже были в контакте с американцами и дали результаты.

Об этом РБК-Украина сказал информированный источник.

"Зеленский обсуждал, что надо заменить посла и что предлагает заменить так, чтобы наш новый посол был понятен Америке", - сказал он.

По информации источника, Оксану Маркарову на посту посла в Вашингтоне могут сменить:

  • премьер-министр Денис Шмыгаль,
  • вице-премьер-министр Ольга Стефанишина,
  • министр обороны Рустем Умеров,
  • министр энергетики Герман Галущенко.

"Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и уровень соответствует уровню отношений с Америкой", - сказал собеседник.

Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом 4 июля. Агентство назвало те же кандидатов на пост посла.

Возможная отставка правительства

Напомним, в политических кругах уже несколько недель упорно курсируют слухи о большом обновлении правительственной команды.

Несколько нардепов и блогеров сообщили, что президент решил уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики.

Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года накануне коронакризиса. Это правительство работает дольше всех за время независимости Украины. Большинство членов правительства сменилось за это время. Последние значительные изменения произошли в сентябре 2024 года.

Маркарова является послом Украины в США с февраля 2021 года. Занимала пост министра финансов Украины с июня 2018 по март 2020 года.

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