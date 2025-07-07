Зеленский может отправить Шмыгаля послом в Вашингтон, - источник

Президент Украины Владимир Зеленский готовит замену посла в США. Среди кандидатов - люди, которые уже были в контакте с американцами и дали результаты.

Об этом РБК-Украина сказал информированный источник.

"Зеленский обсуждал, что надо заменить посла и что предлагает заменить так, чтобы наш новый посол был понятен Америке", - сказал он.

По информации источника, Оксану Маркарову на посту посла в Вашингтоне могут сменить:

премьер-министр Денис Шмыгаль,

вице-премьер-министр Ольга Стефанишина,

министр обороны Рустем Умеров,

министр энергетики Герман Галущенко.

"Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и уровень соответствует уровню отношений с Америкой", - сказал собеседник.

Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом 4 июля. Агентство назвало те же кандидатов на пост посла.