Зеленский может отправить Шмыгаля послом в Вашингтон, - источник
Президент Украины Владимир Зеленский готовит замену посла в США. Среди кандидатов - люди, которые уже были в контакте с американцами и дали результаты.
Об этом РБК-Украина сказал информированный источник.
"Зеленский обсуждал, что надо заменить посла и что предлагает заменить так, чтобы наш новый посол был понятен Америке", - сказал он.
По информации источника, Оксану Маркарову на посту посла в Вашингтоне могут сменить:
- премьер-министр Денис Шмыгаль,
- вице-премьер-министр Ольга Стефанишина,
- министр обороны Рустем Умеров,
- министр энергетики Герман Галущенко.
"Президент выбрал этих людей, потому что это люди, которые уже были в контакте с американцами и другими сильными партнерами и дали результаты, и уровень соответствует уровню отношений с Америкой", - сказал собеседник.
Ранее Bloomberg сообщило, что Зеленский обсудил замену действующего посла в США во время своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом 4 июля. Агентство назвало те же кандидатов на пост посла.
Возможная отставка правительства
Напомним, в политических кругах уже несколько недель упорно курсируют слухи о большом обновлении правительственной команды.
Несколько нардепов и блогеров сообщили, что президент решил уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики.
Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года накануне коронакризиса. Это правительство работает дольше всех за время независимости Украины. Большинство членов правительства сменилось за это время. Последние значительные изменения произошли в сентябре 2024 года.
Маркарова является послом Украины в США с февраля 2021 года. Занимала пост министра финансов Украины с июня 2018 по март 2020 года.
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