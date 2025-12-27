ua en ru
Сб, 27 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Лидеры Европы подтвердили поддержку Украины накануне переговоров Зеленского с Трампом

Европа, Суббота 27 декабря 2025 22:10
UA EN RU
Лидеры Европы подтвердили поддержку Украины накануне переговоров Зеленского с Трампом Иллюстративное фото: Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер, Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Европейские лидеры и партнеры подтвердили поддержку Украины накануне переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска в соцсети Х и представителя федерального правительства Германии Штефана Корнелиуса.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что все участники обсуждения - в частности представители скандинавских стран, Канады, Нидерландов и НАТО - пришли к общей позиции относительно критической важности гарантий безопасности для Украины.

По его словам, такие гарантии напрямую влияют и на безопасность Польши. Туск также отметил, что дальнейшие консультации состоятся после встречи лидеров США и Украины.

Германия

В свою очередь представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус сообщил, что по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером провел закрытый брифинг для глав государств и правительств ряда европейских стран, а также представителей Европейского Союза и НАТО.

Темой встречи стала подготовка к предстоящим мирным переговорам с президентом США.

По словам Корнелиуса, 11 европейских лидеров и премьер-министров, а также руководство ЕС и НАТО заверили Украину в полной поддержке и подтвердили готовность тесно сотрудничать с США для достижения прочного и справедливого мира.

Франция

Зато президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ночные удары России по Киеву показали: Москва не заинтересована в прекращении войны в Украине, сообщили представители Елисейского дворца, цитирует France24.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Макрон отметил то, что он назвал "контрастом" между "готовностью Украины к построению прочного мира и решимостью России продолжить войну, которую она начала".

Европейский совет

Президент Европейского совета Антониу Кошта, который тоже принял участие в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, деталей не сообщил. Но отметил, что "сильная и процветающая Украина в ЕС является основной гарантией безопасности".

Он добавил: недавние решения ЕС сделали Украину сильнее, в частности, предоставление беспроцентного кредита в размере 90 млрд евро и долгосрочная иммобилизация российских активов.

Переговоры с лидерами ЕС и Канады

Как сообщалось, накануне визита во Флориду на переговоры с президентом США Дональдом Трампом президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Марком Карни, а также провел онлайн-встречу с лидерами Европы.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни объявил о дополнительной экономической помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов. Эти деньги помогут Украине получить финансирование от Международного валютного фонда, сказал Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На совместной пресс-конференции Марк Карни поблагодарил Владимира Зеленского за встречу с ним в "этот решающий момент мирного процесса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Дональд Туск Евросоюз Украина Эммануэль Макрон
Новости
Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске, - командующий НГУ
Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске, - командующий НГУ
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну