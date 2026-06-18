Зеленский вновь поговорил с Трампом, это может "изменить многое"

"Важный координационный разговор, который может многое изменить. Подвели итоги наших переговоров на саммите G7", - написал Зеленский, однако не привел подробностей о возможных анонсированных изменениях.

Президент также поблагодарил Трампа "за внимание к Украине и готовность содействовать установлению мира", ради чего все прилагают усилия, как утверждает глава государства.

Что касается Макрона, Зеленский выразил слова благодарности и ему. В частности, президент поблагодарил французского лидера за организацию саммита "Большой семерки" и "неизменно плодотворную совместную работу".

"Мы работаем над тем, чтобы укрепить Украину, наше сотрудничество и дипломатические перспективы. Мир нужен. И мы делаем все, чтобы приблизить мир", - добавил Зеленский.

Саммит G7

Как известно, во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен 15–17 июня прошел саммит стран "Большой семерки".

Во вторник, 16 июня, на полях саммита Зеленский и Трамп провели встречу. Лидеры обсудили вопрос о получении Украиной лицензий на производство антибаллистических ракет.

Во встрече также приняли участие секретарь СНБО Рустем Умеров (глава украинской переговорной группы) и госсекретарь США Марко Рубио (который сейчас совмещает эту должность с обязанностями советника по национальной безопасности).

Американский лидер назвал эту встречу "очень хорошей" и публично заявил, что Россия должна подписать мирное соглашение, поскольку стороны уже потеряли "огромное количество людей".

Также Трамп намекнул, что после заключения мирного соглашения с Ираном и разблокирования Ормузского пролива США могут вскоре возобновить жесткие санкции против поставок российской нефти.

В свою очередь, европейские страны на саммите стали "локомотивом" в диалоге с Трампом по Украине. Политики из стран G7 подчеркивают, что сейчас и в Европе, и в США существует общий консенсус: Россия не сможет победить на поле боя.

Когда Зеленский и Трамп в последний раз встречались

Последний раз Зеленский и Трамп лично встречались в январе 2026 года на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Переговоры длились около часа, после чего президент США заявил, что встреча была "хорошей", а война "должна закончиться".

После этого президенты не проводили новых личных встреч. Впрочем, 14 июня 2026 года они провели телефонный разговор, в ходе которого договорились продолжить обсуждение на саммите G7.

Ранее переговоры между Киевом и Москвой, проходившие при посредничестве Вашингтона, были приостановлены из-за того, что Соединенные Штаты временно переключили внимание на военный конфликт с Ираном.

После завершения активной фазы на Ближнем Востоке и заявлений о заключении мирного соглашения с Тегераном Белый дом вновь вернулся к вопросу российско-украинской войны.

Телефонные разговоры Трампа с Зеленским и Путиным

Накануне, 15 июня, президент США Дональд Трамп заявил, что после урегулирования иранского кризиса намерен вновь сосредоточиться на российско-украинской войне.

По его словам, он провел "очень хорошие" телефонные разговоры с президентом Украины и российским диктатором и считает, что "обе стороны открыты для прекращения войны".

После разговора с Трампом Зеленский сообщил, что стороны подробно обсудили вопросы мира, ситуацию на фронте и договорились о личной встрече во время саммита "Большой семерки", который прошел 15–17 июня. Президент Украины также заявил, что у него есть ряд идей, которые могут помочь приблизить мир и спасти жизни людей.

В то же время Трамп также провел телефонный разговор с Путиным. Помощник главы Кремля Юрий Ушаков утверждал, что американский президент якобы выразил готовность "оказывать влияние на Киев и европейских союзников".

Письмо Зеленского Путину и предложение встретиться

Ранее президент Украины предложил организовать личную встречу с Путиным при участии американского лидера, отметив, что такой формат мог бы затруднить для российской стороны отказ от переговоров. По словам Зеленского, в случае отказа России понадобится усиление международного давления.

Как сообщали источники РБК-Украина, Киев также предлагал провести встречу Зеленского и Путина на полях саммита G7 с участием лидеров стран "Группы семи", в частности президента США. Однако четкого ответа от Москвы не последовало, а в Кремле вместо этого предложили украинскому президенту "приехать в Москву".

Кроме того, ещё 4 июня Зеленский направил Путину письмо с предложением провести личную встречу для обсуждения путей завершения войны и подчеркнул необходимость участия в переговорном процессе США и европейских стран.

Трамп тогда поддержал идею двусторонней встречи, тогда как российский диктатор Путин заявил, что "не видит в ней смысла".