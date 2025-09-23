Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали

Обновлено в 20:47

Журналист спросил у Трампа, будет ли он предоставлять Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям ЕС:

"Мы будем говорить об этом. И я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить об этом чуть позже. Сейчас рано отвечать на этот вопрос", - ответил тот.

Обновлено о 20:45

Также у президента США спросили о самом большом прогрессе в завершении войны с момента его последней встречи с Зеленским.

"Самый большой прогресс - то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается. Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую, - ред.)", - сказал президент США.

Обновлено в 20:41

Журналисты спросили у Трампа, доверяет ли он по-прежнему российскому диктатору Владимиру Путину.

Трамп ответил, что даст ответ через месяц.

Обновлено в 20:40

По мнению Трампа, он может повлиять на прекращение Венгрией покупки российской нефти.

"Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним поговорю", - сказал он.

Обновлено в 20:35

Сам же Трамп заявил на встрече с Зеленским, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в их воздушное пространство.

По словам президента США, он с большим уважением относится к борьбе, которую ведет Украина.

"Украина сейчас очень успешно останавливает мощную российскую армию. Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто удивительно", - сказал Трамп.

Обновлено в 20:33

Зеленский заявил, что Украина смогла деоккупировать 360 квадратных км. А также захватить в плен более 1000 российских военных.

"Наши солдаты за последний месяц заняли 360 километров и окружили 1 000 солдат, конечно, мы хотим обменяться, но в любом случае нам нужны наши солдаты", - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа: ожидания и предварительные контакты

Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась 18 августа 2025 года, после переговоров американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Тогда украинскую сторону поддерживала группа европейских лидеров, которые в формате неформального саммита в Вашингтоне вместе с США обсуждали параметры завершения войны, вопрос территорий и будущие гарантии безопасности для Украины.

Уже 4 сентября в Париже состоялись дополнительные консультации, где был согласован базовый проект гарантий, к которому готовы присоединиться более чем два с половиной десятка стран.

Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что документ по гарантиям почти завершен, однако Киев ожидает большей конкретики от Вашингтона.

Мирные переговоры и санкционная политика в отношении РФ

Переговоры между Киевом и Москвой на высоком уровне по окончанию войны, которые пытался организовать Белый дом и которые поддерживает президент Украины, так и не состоялись.

Формат с привлечением Путина Трамп пока не продвигает, а вопрос новых санкций переложил на европейских партнеров. Зеленский в ответ отмечает: затягивание процесса только играет на руку Кремлю, и Киев ожидает от Вашингтона более решительных действий.

Однако, США недавно приняли новый пакет помощи для Украины на 500 млн долларов в рамках программы PURL - первое существенное оборонное решение во второй каденции Трампа.

Между тем российско-украинские переговоры продолжаются только по гуманитарным вопросам.

Встречи Зеленского в Нью-Йорке

Напомним, что вчера, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для встречи с президентом США Дональдом Трампом и выступления участия в Генеральной Ассамблее ООН и не только.

Украинский лидер уже провел ряд встреч. В частности, с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Вселенским Патриархом Варфоломеем, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.

Добавим, что на полях Генассамблеи ООН Украина совместно с Канадой организовала саммит по возвращению украинских детей. Также в рамках Генассамблеи ООН состоится заседание "Крымской платформы", которое пройдет 24 сентября с участием 50 государств и международных организаций.

Отдельно проводятся встречи в сфере экономики, обороны и технологий, а также гуманитарный блок с участием первых леди Украины и США.