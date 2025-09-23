Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп встретились в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Что известно о встрече двух лидеров - в материале РБК-Украина ниже.
Обновлено в 20:47
Журналист спросил у Трампа, будет ли он предоставлять Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям ЕС:
"Мы будем говорить об этом. И я надеюсь, что у нас будет возможность поговорить об этом чуть позже. Сейчас рано отвечать на этот вопрос", - ответил тот.
Обновлено о 20:45
Также у президента США спросили о самом большом прогрессе в завершении войны с момента его последней встречи с Зеленским.
"Самый большой прогресс - то, что российская экономика в ужасном состоянии прямо сейчас. Она разрушается. Честно говоря, Украина делает очень хорошую работу, когда останавливает эту очень большую армию (российскую, - ред.)", - сказал президент США.
Обновлено в 20:41
Журналисты спросили у Трампа, доверяет ли он по-прежнему российскому диктатору Владимиру Путину.
Трамп ответил, что даст ответ через месяц.
Обновлено в 20:40
По мнению Трампа, он может повлиять на прекращение Венгрией покупки российской нефти.
"Я думаю, что Орбан перестанет покупать российскую нефть, если я с ним поговорю. Я с ним поговорю", - сказал он.
Обновлено в 20:35
Сам же Трамп заявил на встрече с Зеленским, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, если они вторгнутся в их воздушное пространство.
По словам президента США, он с большим уважением относится к борьбе, которую ведет Украина.
"Украина сейчас очень успешно останавливает мощную российскую армию. Мы с большим уважением относимся к борьбе, которую ведет Украина. Это просто удивительно", - сказал Трамп.
Обновлено в 20:33
Зеленский заявил, что Украина смогла деоккупировать 360 квадратных км. А также захватить в плен более 1000 российских военных.
"Наши солдаты за последний месяц заняли 360 километров и окружили 1 000 солдат, конечно, мы хотим обменяться, но в любом случае нам нужны наши солдаты", - сказал Зеленский.
Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась 18 августа 2025 года, после переговоров американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
Тогда украинскую сторону поддерживала группа европейских лидеров, которые в формате неформального саммита в Вашингтоне вместе с США обсуждали параметры завершения войны, вопрос территорий и будущие гарантии безопасности для Украины.
Уже 4 сентября в Париже состоялись дополнительные консультации, где был согласован базовый проект гарантий, к которому готовы присоединиться более чем два с половиной десятка стран.
Президент Зеленский неоднократно подчеркивал, что документ по гарантиям почти завершен, однако Киев ожидает большей конкретики от Вашингтона.
Переговоры между Киевом и Москвой на высоком уровне по окончанию войны, которые пытался организовать Белый дом и которые поддерживает президент Украины, так и не состоялись.
Формат с привлечением Путина Трамп пока не продвигает, а вопрос новых санкций переложил на европейских партнеров. Зеленский в ответ отмечает: затягивание процесса только играет на руку Кремлю, и Киев ожидает от Вашингтона более решительных действий.
Однако, США недавно приняли новый пакет помощи для Украины на 500 млн долларов в рамках программы PURL - первое существенное оборонное решение во второй каденции Трампа.
Между тем российско-украинские переговоры продолжаются только по гуманитарным вопросам.
Напомним, что вчера, 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для встречи с президентом США Дональдом Трампом и выступления участия в Генеральной Ассамблее ООН и не только.
Украинский лидер уже провел ряд встреч. В частности, с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, Вселенским Патриархом Варфоломеем, директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, спецпосланником США по Украине Китом Келлогом.
Добавим, что на полях Генассамблеи ООН Украина совместно с Канадой организовала саммит по возвращению украинских детей. Также в рамках Генассамблеи ООН состоится заседание "Крымской платформы", которое пройдет 24 сентября с участием 50 государств и международных организаций.
Отдельно проводятся встречи в сфере экономики, обороны и технологий, а также гуманитарный блок с участием первых леди Украины и США.
О том, чего ожидать от встреч в Нью-Йорке и различных мероприятий с участием украинского руководства - в отдельном материале РБК-Украина.