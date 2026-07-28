Зеленский и Трамп встретились "за закрытыми дверями": все о переговорах в Белом доме

Главное: Зеленский и Трамп встретились в Белом доме во вторник, 28 июля.

Приоритет Украины №1 в переговорах - усиление ПВО, в том числе ракеты-перехватчики для Patriot.

Лидеры двух государств обсудят мирный процесс, соглашение о беспилотниках и лицензию на производство перехватчиков Patriot в Украине.

Позже сегодня президенты примут участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом.

Зеленский также намерен встретиться со всеми 100 сенаторами США.

Около 16:40 стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

После этого корреспондент DW Михаил Комадовский со ссылкой на Белый дом в соцсети X написал, что встреча двух лидеров началась в 09:47 по местному времени (16:47 по киевскому).

Неназванный источник также сообщил Комадовскому, что украинская делегация прибыла в Вашингтон в приподнятом настроении, надеясь на "положительную встречу" с президентом Трампом.

Обновлено 17:57

Как утверждает Комадовский, встреча Зеленского с Трампом в Белом доме завершилась.

Президент Украины покинул Белый дом в 10:52 по местному времени (17:52 по киевскому).

Визит Зеленского в США

Во вторник, 28 июля, утром президент Украины сообщил, что уже находится в Соединенных Штатах.

В своем Telegram-канале украинский лидер отметил, что у него запланированы встречи с президентом Трампом, его командой, а также теми, кто может поддержать оборону Украины.

"Приоритет номер один - это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой", - подчеркнул Зеленский.

Кроме переговоров, глава государства также примет участие в траурной церемонии памяти американского сенатора Линдси Грэма, который был одним из самых активных сторонников Украины и соавтором законопроекта об ужесточении санкций против России.

График встреч

Ранее издание Roll Call опубликовало график президента США, назвавшего время встречи с Зеленским: в 16:30 по киевскому времени в Овальном кабинете Белого дома.

Переговоры запланированы в закрытом для печати формате. После этого Трамп примет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а вечером посетит церемонию прощания с Линдси Грэмом.

При этом в ОП анонсировали, что Зеленский также встретится с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский, как ожидается, отправится в Капитолий, где планирует встретиться со 100 американскими сенаторами. Эта встреча должна состояться около 01:00 по киевскому времени.

В ОП анонсировали, что президент будет говорить с сенаторами-соавторами законопроекта об усилении санкций против России.

О чем будет говорить с Трампом

Как сообщил Reuters со ссылкой на украинский источник, одним из главных вопросов переговоров станет обеспечение Украины ракетами-перехватчиками для комплексов Patriot.

"Мы ежедневно терпим удары, поэтому нам нужно "разрешение" Трампа и его команды, чтобы позволить нам закупить ракеты для Patriot. Это первоочередная задача - спасение жизней", - сказал источник агентству.

Сам Зеленский накануне в интервью Sky News заявил, что намерен обсудить с Трампом поставку средств противовоздушной обороны, переговорный процесс по миру и возможные форматы таких переговоров.

Также ожидается, что Зеленский поднимет вопрос завершения соглашения между Украиной и США о беспилотниках.

В свою очередь CNN со ссылкой на источники сообщало, что одной из ключевых тем встречи станет мирный процесс между Украиной и Россией. Собеседник телеканала в Белом доме заявил, что "этой войне пора положить конец".

Кроме того, Reuters ранее сообщало, что Киев и Вашингтон обсуждали предложение о прекращении боевых действий в воздухе, которое планируют представить российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив.

Как изменилось отношение Трампа к Зеленскому

По данным The Wall Street Journal, в последние недели президент США стал благосклоннее относиться к украинскому лидеру.

Источники издания утверждают, что Трамп был поражен стойкостью Украины и ее успехами на поле боя. На его позицию также повлияли встречи с Зеленским на международных саммитах, общение с украинским боксером Александром Усиком, а также беседы с правой активисткой Лорой Лумер, которая после поездки в Украину изменила свои взгляды.

В то же время, собеседники издания отмечают, что отношение Трампа может быстро меняться.

Шанс на новую поддержку США?

В Киеве считают, что это самая лучшая возможность с начала второго срока Трампа получить от США новую военную поддержку и продвинуть мирные инициативы, пишет Financial Times.

Журналисты FT также пишут, что Трамп стал благосклоннее относиться к Украине после месяцев контактов с Зеленским и его командой, и задача президента - убедить Трампа, что поддержка Украины отвечает интересам США, а также апеллировать к его желанию ассоциироваться с успехом.

По словам советников Зеленского, лучше президенту Украины удается убеждать Трампа во время личных встреч.

FT отмечает, что Трамп стал более критичным к Путину и ярче оценивает успехи Украины, хотя часть его окружения, которая следует курсу "Америка превыше всего", все еще скептически относится к поддержке Киева.

В Киеве надеются, что изменение позиции Лумера также повлияет на отношение Трампа, добавляет издание.