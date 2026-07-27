"Очень злая": любимая блогер Трампа объяснила изменение позиции по Украине
Праворадикальная американская активистка и блогер Лора Лумер, известная своей близостью к президенту США Дональду Трампу, заявила, что долгое время не знала правды о российско-украинской войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"Я поняла, что меня ввела в заблуждение российская пропаганда. Я поверила во многие неправдивые вещи об Украине. Раньше я думала, что это страна, полная нацистов", - откровенно призналась Лумер.
По словам блогера, в какой-то момент ее даже заблокировали в американских социальных сетях.
После этого она решила попытаться вести Telegram, который принадлежит российскому программисту и предпринимателю Павлу Дурову. Там она начала потреблять еще больше дезинформации от российских СМИ.
"Россияне очень умело используют гнев людей. А я была очень злая", - рассказала Лумер.
Как объяснила блогер, изменение ее отношения к Украине и России происходило крайне медленно.
Сначала она заметила, что такие подкастеры, как Такер Карлсон, выступают против президента Трампа, а их риторика усиливается российскими источниками. После этого активистка начала делать определенные выводы.
"Я считаю, что на некоторых наших лидеров влияет пропаганда", - заявила Лумер недавно.
Теперь она не скрывает, что раньше тоже была ее жертвой, однако теперь все изменилось.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Зеленский встретился с Лорой Лумер.
Также мы подробно объясняли, что это может изменить в отношениях США и Украины.
Что интересно, Зеленский уже признался Лумеру, когда произошел переломный момент в его отношениях с Трампом.