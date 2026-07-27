"Очень злая": любимая блогер Трампа объяснила изменение позиции по Украине

Праворадикальная американская активистка и блогер Лора Лумер, известная своей близостью к президенту США Дональду Трампу, заявила, что долгое время не знала правды о российско-украинской войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

"Я поняла, что меня ввела в заблуждение российская пропаганда. Я поверила во многие неправдивые вещи об Украине. Раньше я думала, что это страна, полная нацистов", - откровенно призналась Лумер.

По словам блогера, в какой-то момент ее даже заблокировали в американских социальных сетях.

После этого она решила попытаться вести Telegram, который принадлежит российскому программисту и предпринимателю Павлу Дурову. Там она начала потреблять еще больше дезинформации от российских СМИ.

"Россияне очень умело используют гнев людей. А я была очень злая", - рассказала Лумер.

Как объяснила блогер, изменение ее отношения к Украине и России происходило крайне медленно.

Сначала она заметила, что такие подкастеры, как Такер Карлсон, выступают против президента Трампа, а их риторика усиливается российскими источниками. После этого активистка начала делать определенные выводы.

"Я считаю, что на некоторых наших лидеров влияет пропаганда", - заявила Лумер недавно.

Теперь она не скрывает, что раньше тоже была ее жертвой, однако теперь все изменилось.