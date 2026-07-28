Зеленский прибыл в США и раскрыл приоритет №1 в переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты, где запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом, и назвал главную тему переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского.

Главная тема переговоров - противовоздушная оборона

"Уже в Соединенных Штатах Америки. В графике - встречи с Президентом Трампом, его командой и теми, кто может поддержать нашу защиту. Приоритет номер один - это антибаллистика и стратегическое сотрудничество с Америкой", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что именно укрепление противовоздушной обороны и более тесное сотрудничество с США стоят сейчас на первом месте среди задач поездки.

Чествование памяти сенатора Линдси Грэма

"Конечно, от имени всей Украины почтим память Линдси Грэмма и вместе со всеми на церемонии в Вашингтоне вспомним его усилия ради безопасности и свободы в Евроатлантике, других регионах мира", - отметил президент.

CNN пишет, что Трамп во время встречи сосредоточится на теме текущего мирного процесса по войне РФ против Украины.



Также там состоятся похороны сенатора Линдси Грэма, поддерживавшего Украину.

Напомним, еще накануне стало известно, что на встречу с Зеленским пригласили всех сто сенаторов США.