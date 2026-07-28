Зеленський і Трамп зустрілися "за зачиненими дверима": все про переговори у Білому домі

Головне: Зеленський і Трамп зустрілися в Білому домі у вівторок, 28 липня.

Пріоритет України №1 у перемовинах - посилення ППО, зокрема ракети-перехоплювачі для Patriot.

Лідери двох держав обговорять мирний процес, угоду щодо безпілотників і ліцензію на виробництво перехоплювачів Patriot в Україні.

Пізніше сьогодні президенти візьмуть участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Зеленський також планує зустрітися зі всіма 100 сенаторами США.

Близько 16:40 стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Після цього кореспондент DW Михайло Комадовський із посиланням на Білий дім в соцмережі X написав, що зустріч двох лідерів розпочалася о 09:47 за місцевим часом (16:47 за київським).

Неназване джерело також повідомило Комадовському, що українська делегація прибула до Вашингтона в піднесеному настрої, сподіваючись на "позитивну зустріч" з президентом Трампом.

Оновлено 17:57

Як стверджує Комадовський, зустріч Зеленського із Трампом у Білому домі завершилася.

Президент України залишив Білий дім о 10:52 за місцевим часом (17:52 за київським).

Візит Зеленського до США

У вівторок, 28 липня вранці президент України повідомив, що вже перебуває у Сполучених Штатах.

У своєму Telegram-каналі український лідер зазначив, що в нього заплановані зустрічі з президентом Трампом, його командою, а також з тими, хто може підтримати оборону України.

"Пріоритет номер один - це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою", - наголосив Зеленський.

Крім переговорів, глава держави також візьме участь у траурній церемонії пам'яті американського сенатора Ліндсі Грема, який був одним із найактивніших прихильників України та співавтором законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

Графік зустрічей

Раніше видання Roll Call опублікувало графік президента США, яке назвало час зустрічі із Зеленським: о 16:30 за київським часом в Овальному кабінеті Білого дому.

Переговори заплановані у закритому для преси форматі. Після цього Трамп прийме прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, а ввечері відвідає церемонію прощання з Ліндсі Гремом.

При цьому в ОП анонсували, що Зеленський також зустрінеться з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський, як очікується, вирушить до Капітолія, де планує зустрітися зі 100 американськими сенаторами. Ця зустріч має відбутися близько 01:00 за київським часом.

В ОП анонсували, що президент говоритиме з сенаторами-співавторами законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

Про що говоритиме з Трампом

Як повідомило Reuters із посиланням на українське джерело, одним із головних питань переговорів стане забезпечення України ракетами-перехоплювачами для комплексів Patriot.

"Ми щодня зазнаємо ударів, тому нам потрібний "дозвіл" Трампа та його команди, щоб дозволити нам закупити ракети для Patriot. Це першочергове завдання - порятунок життів", - сказало джерело агентству.

Сам Зеленський напередодні в інтерв'ю Sky News заявив, що має намір обговорити з Трампом постачання засобів протиповітряної оборони, переговорний процес щодо миру та можливі формати таких переговорів.

Також очікується, що Зеленський порушить питання завершення угоди між Україною та США щодо безпілотників.

Своєю чергою CNN із посиланням на джерела повідомляло, що однією з ключових тем зустрічі стане мирний процес між Україною та Росією. Співрозмовник телеканалу в Білому домі заявив, що "цій війні час покласти край".

Крім того, Reuters раніше повідомляло, що Київ і Вашингтон обговорювали пропозицію щодо припинення бойових дій у повітрі, яку планують представити російській стороні в рамках нового раунду мирних ініціатив.

Як змінилося ставлення Трампа до Зеленського

За даними The Wall Street Journal, останніми тижнями президент США став прихильніше ставитися до українського лідера.

Джерела видання стверджують, що Трамп був вражений стійкістю України та її успіхами на полі бою. На його позицію також вплинули зустрічі із Зеленським на міжнародних самітах, спілкування з українським боксером Олександром Усиком, а також розмови з правою активісткою Лорою Лумер, яка після поїздки до України змінила свої погляди.

Водночас співрозмовники видання зазначають, що ставлення Трампа може швидко змінюватися.

Шанс на нову підтримку США?

У Києві вважають, що це найкраща можливість від початку другого терміну Трампа отримати від США нову військову підтримку та просунути мирні ініціативи, пише Financial Times.

Журналісти FT також пишуть, що Трамп став прихильніше ставитися до України після місяців контактів із Зеленським та його командою, і завдання президента - переконати Трампа, що підтримка України відповідає інтересам США, а також апелювати до його бажання асоціюватися з успіхом.

За словами радників Зеленського, найкраще президенту України вдається переконувати Трампа під час особистих зустрічей.

FT зазначає, що Трамп став більш критичним до Путіна та яскравіше оцінює успіхи України, хоча частина його оточення, яка дотримується курсу "Америка понад усе", все ще скептично ставиться до підтримки Києва.

У Києві сподіваються, що зміна позиції Лумер також вплине на ставлення Трампа, додає видання.