Война в Украине

Зеленский и Трамп провели разговор

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Офис президента Украины)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп созвонились сегодня, 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.

Читайте также: Зеленский раскрыл детали новых переговоров: сначала США, потом Россия

"Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - написал Равид, ссылаясь на неназванный источник. 

Более подробных деталей о звонке пока нет. 

Обновлено 20:43

Советник главы украинского государства Дмитрий Литвин в комментарии журналистам заявил, что Зеленский и Трамп уже завершили разговор. 

Обновлено 20:55

Литвин добавил, что разговор продолжался около 30 минут.

Мирные переговоры Украины, РФ и США

Напомним, телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа проходит после того, как Украина, РФ и США провели три раунда мирных переговоров. 

Глава украинского государства недавно заявлял о том, что сторонам удалось добиться прогресса в военной части переговоров. Речь об обсуждении мониторинга прекращения огня и прекращении войны. По его словам, и Украина, и Россия, и США были конструктивны. 

При этом конструктива не хватает в политической части переговоров. Россия продолжает требовать, чтобы Украина "подарила" ей всю Донецкую область. Это основное условие агрессора для завершения войны. 

Украина в свою очередь считает, что справедливо в переговорах отталкиваться от линии фронта. 

Недавно Зеленский отмечал, что США также повторяют Украине требование РФ о необходимости вывода войск с Донбасса для "быстрого завершения войны".

К слову, завтра, 26 февраля, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров должен встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Женеве. После этого могут пройти новые трехсторонние переговоры Украины, США и РФ.

