Зеленский и Трамп провели разговор

"Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - написал Равид, ссылаясь на неназванный источник.

Более подробных деталей о звонке пока нет.

Обновлено 20:43

Советник главы украинского государства Дмитрий Литвин в комментарии журналистам заявил, что Зеленский и Трамп уже завершили разговор.

Обновлено 20:55

Литвин добавил, что разговор продолжался около 30 минут.

Мирные переговоры Украины, РФ и США

Напомним, телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа проходит после того, как Украина, РФ и США провели три раунда мирных переговоров.

Глава украинского государства недавно заявлял о том, что сторонам удалось добиться прогресса в военной части переговоров. Речь об обсуждении мониторинга прекращения огня и прекращении войны. По его словам, и Украина, и Россия, и США были конструктивны.

При этом конструктива не хватает в политической части переговоров. Россия продолжает требовать, чтобы Украина "подарила" ей всю Донецкую область. Это основное условие агрессора для завершения войны.

Украина в свою очередь считает, что справедливо в переговорах отталкиваться от линии фронта.