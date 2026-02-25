Зеленський і Трамп провели розмову: всі подробиці

"Президент Трамп проводить телефонну розмову з президентом України Зеленським", - написав Равід, посилаючись на неназване джерело.

Більш докладних деталей про дзвінок поки що немає.

Оновлено 20:43

Радник голови української держави Дмитро Литвин у коментарі журналістам заявив, що Зеленський та Трамп вже завершили розмову.

Оновлено 20:55

Литвин додав, що розмова тривала близько 30 хвилин.

Оновлено 21:34

Голова української держави розповів, що він обговорив із Трампом питання, над якими завтра в Женеві працюватимуть переговорні команди США та України.

Окремо лідери торкнулися теми наступної тристоронньої зустрічі на початку березня.

"Розраховуємо, що вона дозволить перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Тільки так можна вирішити всі складні та чутливі питання і нарешті закінчити війну", - зазначив Зеленський.

Мирні переговори України, РФ та США

Нагадаємо, телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа відбувається після того, як Україна, РФ та США провели три раунди мирних переговорів.

Голова української держави нещодавно заявляв про те, що сторонам вдалося досягти прогресу у військовій частині переговорів. Йдеться про обговорення моніторингу припинення вогню та припинення війни. За його словами, і Україна, і Росія, і США були конструктивними.

При цьому конструктиву бракує у політичний частині переговорів. Росія продовжує вимагати, щоб Україна "подарувала" їй усю Донецьку область. Це основна умова агресора для завершення війни.

Україна у свою чергу вважає, що справедливо в переговорах відштовхуватися від лінії фронту.