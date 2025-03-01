ua en ru
Сб, 01 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский и Стармер встретятся сегодня

Лондон, Суббота 01 марта 2025 14:27
UA EN RU
Зеленский и Стармер встретятся сегодня Фото: Владимир Зеленский и Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Лондон. Сегодня, 1 марта, он встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам представителя премьер-министра Великобритании, Зеленский и Стармер встретятся сегодня во второй половине дня на Даунинг-стрит.

Как известно, в воскресенье, 2 марта, Стармер созывает встречу европейских лидеров, целью которой является обсуждение того, как обеспечить выполнение будущего мирного соглашения по Украине.

Ранее британский премьер отмечал, что такое соглашение должно включать и США. Но после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа по этому вопросу есть еще больше сомнений.

Как отмечает Sky News, среди приглашенных на саммит в Лондоне были лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши. При этом страны Балтии "недовольны" тем, что их не пригласили.

Собеседник издания отмечает, что балтийские страны "имеют план, но их не пригласили", а Хельсинки и Варшава публично исключили отправку войск в Украину.

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом, где встретился с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Во время встречи между ними произошла перепалка из-за войны и якобы "неблагодарности" Украины за предоставленную США помощь. После этого Владимир Зеленский уехал из Белого дома досрочно.

Кроме того, не было подписано соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым.

СМИ сообщают, что США якобы могут прекратить предоставление помощи Украине. По данным NYT, у Трампа рассматривают возможность прекращения как основной, так непрямой поддержки.

После ссоры Владимир Зеленский поговорил с премьером Британии, который в свою очередь также поговорил с Трампом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Великобритания
NEWS
За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему, - ВСУ
За сутки армия РФ потеряла на фронте более 1000 солдат и 61 артсистему, - ВСУ
DAILY
Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа
Ксения Крикунжурналист РБК-Украина Владимир Ельченко: Россия обязательно "кинет" США и мы увидим совсем другого Трампа