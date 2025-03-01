Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Лондон. Сегодня, 1 марта, он встретится с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам представителя премьер-министра Великобритании, Зеленский и Стармер встретятся сегодня во второй половине дня на Даунинг-стрит.



Как известно, в воскресенье, 2 марта, Стармер созывает встречу европейских лидеров, целью которой является обсуждение того, как обеспечить выполнение будущего мирного соглашения по Украине.

Ранее британский премьер отмечал, что такое соглашение должно включать и США. Но после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа по этому вопросу есть еще больше сомнений.

Как отмечает Sky News, среди приглашенных на саммит в Лондоне были лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши. При этом страны Балтии "недовольны" тем, что их не пригласили.

Собеседник издания отмечает, что балтийские страны "имеют план, но их не пригласили", а Хельсинки и Варшава публично исключили отправку войск в Украину.