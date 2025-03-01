От разведданных до пилотов. Трамп может прекратить всю поддержку Украины, - NYT

Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить предоставление всей помощи Украине. Речь идет, в частности, и о непрямой поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает издание, в пятницу, 28 февраля, представитель администрации Трампа заявил, что вся американская помощь Украине - включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Джо Байдена, - может быть отменена в ближайшее время.

Также после спора президентов США и Украины в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент США может принять решение о прекращении даже непрямой поддержки Украины.

Такая помощь включает другие виды военного финансирования, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также размещение центра управления международной помощью на американской базе в Германии.

NYT указывает, что согласно данным Кильского института, европейские страны выделили 138 млрд долларов на военные действия Украины по сравнению со 119 млрд долларов военной и гуманитарной помощи от США.

Также издание добавляет, что на момент встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошло 50 дней с тех пор, как Пентагон объявил о предоставлении Украине последнего пакета вооружений. С момента инаугурации Трампа не было объявлено ни одного пакета.

Напомним, после спора Зеленского и Трампа в Белом доме издание The Washington Post со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщило, что США могут рассматривать возможность остановить военную помощь Украине, но CNN указывает, что таких рисков нет.