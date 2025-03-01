От разведданных до пилотов. Трамп может прекратить всю поддержку Украины, - NYT
Администрация президента США Дональда Трампа может прекратить предоставление всей помощи Украине. Речь идет, в частности, и о непрямой поддержке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как отмечает издание, в пятницу, 28 февраля, представитель администрации Трампа заявил, что вся американская помощь Украине - включая последние поставки боеприпасов и оборудования, санкционированные и оплаченные во времена администрации Джо Байдена, - может быть отменена в ближайшее время.
Также после спора президентов США и Украины в Овальном кабинете представитель администрации Трампа заявил, что президент США может принять решение о прекращении даже непрямой поддержки Украины.
Такая помощь включает другие виды военного финансирования, обмен разведданными, подготовку украинских военных и пилотов, а также размещение центра управления международной помощью на американской базе в Германии.
NYT указывает, что согласно данным Кильского института, европейские страны выделили 138 млрд долларов на военные действия Украины по сравнению со 119 млрд долларов военной и гуманитарной помощи от США.
Также издание добавляет, что на момент встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа прошло 50 дней с тех пор, как Пентагон объявил о предоставлении Украине последнего пакета вооружений. С момента инаугурации Трампа не было объявлено ни одного пакета.
Напомним, после спора Зеленского и Трампа в Белом доме издание The Washington Post со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщило, что США могут рассматривать возможность остановить военную помощь Украине, но CNN указывает, что таких рисков нет.
Ссора Зеленского и Трампа
В пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где в Белом доме встретился с Дональдом Трампом. Их встреча была публичной в присутствии представителей СМИ, в обсуждении участвовал также вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Во время общения между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошел спор, который касался войны в Украине. Как позже рассказал украинский президент, спор с Трампом спровоцировали заявления о том, что якобы Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент - "диктатор".
После ссоры Трамп собрался со своими ключевыми советниками в Овальном кабинете. Позже Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом.
Трамп в свою очередь заявил, что якобы президент Украины не готов к миру.
Стоит добавить, в Вашингтоне также ожидалось подписание соглашения между Украиной и США по минералам. Впрочем, оно не было подписано из-за сорванных переговоров президентов.
Подробнее о встрече Зеленского с Трампом - в материале РБК-Украина.
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