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Зеленський і Стармер зустрінуться сьогодні

Лондон, Субота 01 березня 2025 14:27
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Зеленський і Стармер зустрінуться сьогодні Фото: Володимир Зеленський та Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Лондона. Сьогодні, 1 березня, він зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами речника прем'єр-міністра Британії, Зеленський і Стармер зустрінуться сьогодні у другій половині дня на Даунінг-стріт.

Як відомо, у неділю, 2 березня, Стармер скликає зустріч європейських лідерів, метою якої є обговорення того, як забезпечити виконання майбутньої мирної угоди щодо України.

Раніше британський прем'єр зазначав, що така угода повинна включати і США. Але після сварки Володимира Зеленського і Дональда Трампа стосовно цього є ще більші сумніви.

Як зазначає Sky News, серед запрошених на саміт у Лондоні були лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі. При цьому країни Балтії "незадоволені" тим, що їх не запросили.

Співрозмовник видання зазначає, що балтійські країни "мають план, але їх не запросили", а Гельсінкі і Варшава публічно виключили відправку військ в Україну.

Сварка Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім, де зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Під час зустрічі між ними сталася перепалка через війну і нібито "невдячність" України за надану США допомогу. Після цього Володимир Зеленський поїхав з Білого дому достроково.

Крім того, не була підписана угода між Україною та США щодо корисних копалин.

ЗМІ повідомляють, що США нібито можуть припинити надання допомоги України. За даними NYT, у Трампа розглядають можливість припинення як основної, так непрямої підтримки.

Після сварки Володимир Зеленський поговорив з прем'єром Британії, який своєю чергою також поговорив з Трампом.

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