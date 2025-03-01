Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Лондона. Сьогодні, 1 березня, він зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами речника прем'єр-міністра Британії, Зеленський і Стармер зустрінуться сьогодні у другій половині дня на Даунінг-стріт.



Як відомо, у неділю, 2 березня, Стармер скликає зустріч європейських лідерів, метою якої є обговорення того, як забезпечити виконання майбутньої мирної угоди щодо України.

Раніше британський прем'єр зазначав, що така угода повинна включати і США. Але після сварки Володимира Зеленського і Дональда Трампа стосовно цього є ще більші сумніви.

Як зазначає Sky News, серед запрошених на саміт у Лондоні були лідери Норвегії, Фінляндії, Швеції та Польщі. При цьому країни Балтії "незадоволені" тим, що їх не запросили.

Співрозмовник видання зазначає, що балтійські країни "мають план, але їх не запросили", а Гельсінкі і Варшава публічно виключили відправку військ в Україну.