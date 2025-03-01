Страны Балтии "очень недовольны", что их не пригласили на саммит по Украине в Лондоне
Страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", - сказал источник.
Источник сообщил, что среди приглашенных были лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши, отметив, что и Хельсинки, и Варшава публично исключили возможность предоставления войск для международных сил безопасности в Украине.
Источник сообщил, что страны Балтии "имеют план... но их не пригласили".
"Все три страны Балтии являются одними из самых больших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей", - сказал источник.
Также отмечается, что "все решения непосредственно влияют на нашу безопасность".
"Как еще один пакт, чтобы разделить Европу или считать нас чем-то само собой разумеющимся. Позорно", - цитирует издание слова источника.
Саммит по Украине в Лондоне
Премьер-министр Британии Кир Стармер организовывает саммит по Украине в воскресенье, 2 марта. Встреча европейских лидеров призвана продемонстрировать общую и твердую поддержку Украины.
Добавим, что, в частности, Стармер провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему Украины. Глава британского правительства также пригласил представителя Анкары на экстренный саммит по Украине в Лондоне.
Этот саммит станет продолжением саммитов, проведенных на прошлой неделе в Париже президентом Франции Эмануэлем Макроном.
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