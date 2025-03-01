Страны Балтии "очень недовольны", что их не пригласили на саммит по Украине в Лондоне

Страны Балтии "очень недовольны" тем, что Великобритания не пригласила их лидеров присоединиться к саммиту по Украине. Латвия, Литва и Эстония были исключены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров", - сказал источник.

Источник сообщил, что среди приглашенных были лидеры Норвегии, Финляндии, Швеции и Польши, отметив, что и Хельсинки, и Варшава публично исключили возможность предоставления войск для международных сил безопасности в Украине.

Источник сообщил, что страны Балтии "имеют план... но их не пригласили".

"Все три страны Балтии являются одними из самых больших сторонников Украины с точки зрения процента ВВП и предоставленных возможностей", - сказал источник.

Также отмечается, что "все решения непосредственно влияют на нашу безопасность".

"Как еще один пакт, чтобы разделить Европу или считать нас чем-то само собой разумеющимся. Позорно", - цитирует издание слова источника.