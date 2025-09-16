ua en ru
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники

Киев, Вторник 16 сентября 2025 16:05
Зеленский проведет встречу с фракцией "Слуги народа", - источники Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 16 сентября проведет встречу с парламентской фракцией "Слуга народа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и на Telegram-канал нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

"Сегодня вечером пройдет встреча фракции "Слуга народа" с президентом", - написал нардеп Железняк.

По его словам, состоится встреча, которую "обещали депутатам после 23-го июля (когда резко поняли, что надо переголосовать решение по НАБУ и САП)".

Источники РБК-Украина в "Слуге народа" подтвердили, что у них будет встреча с Зеленским.

Однако вопросы обсуждения неизвестны и нардепам пока не анонсировались. Но нардепы считают, что будет встреча вроде "тимбилдинга", добавляют собеседники издания.

Скандал с НАБУ и САП

Напомним, что 22 июля Верховная Рада приняла законопроект №12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП и подчиняет их деятельность генеральному прокурору.

За документ проголосовали 263 народных депутата, несмотря на попытки блокирования трибуны и изъятия законопроекта из повестки дня. В тот же день президент подписал закон, и он вступил в силу 23 июля.

Принятию закона предшествовали массовые обыски в зданиях НАБУ и САП. Работникам инкриминировали госизмену, коррупцию и незаконное сотрудничество с РФ.

Решение вызвало масштабные протесты в Киеве и других городах, а руководители антикоррупционных органов заявили об угрозе для независимости НАБУ и САП.

После чего 24 июля президент Зеленский внес альтернативный законопроект №13533, который фактически отменил ограничения предыдущего закона и вернул полномочия НАБУ и САП.

Впрочем, ситуация все же вызвала международный резонанс. ЕС и США выразили обеспокоенность из-за проекта №12414, назвав его шагом назад, а дальнейшее давление на антикоррупционные органы грозило прекращением международной поддержки.

Что произошло из-за этого скандала внутри "Слуги народа"

Как удалось выяснить РБК-Украина, перед голосованием 22 июля во фракции царило раздраженное и деморализованное настроение: депутатов созвали во время обещанных каникул, а им пришлось принимать скандальный закон об урезании полномочий НАБУ и САП. Мотивы были разные - кто-то стремился показать лояльность Зеленскому, кто-то не понимал суть голосования, некоторые действовали под давлением.

После принятия №12414 часть депутатов молчала, другие активно отстаивали позицию. Уже когда Зеленский внес законопроект №13533, который возвращал независимость НАБУ и САП - фракция начала менять курс.

Сейчас депутаты "Слуги народа" считают себя пострадавшими и ожидают гарантий: чтобы НАБУ и САП не "догоняли" их за прошлые голосования. Некоторые заявили, что это "последние голосования" в подобных вопросах.

Больше об этом - в отдельном материале РБК-Украина "Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому".

Владимир Зеленский Верховная рада Слуга народа
