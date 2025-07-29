Посол Украины рассказал, чего ждать от нового польского президента Навроцкого

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Украины в Польше Василия Боднар.

"Господин Навроцкий - это известный в Польше руководитель Института национальной памяти, сейчас - победитель избирательной гонки. Конечно, с президентом Навроцким надо налаживать контакты", - подчеркнул посол.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский уже поздравил Навроцкого с победой, как в социальных сетях, так и через официальное письменное обращение. Ожидается, что после инаугурации состоится налаживание непосредственной коммуникации между Киевом и новым польским руководством.

"Ожидаем, что польская сторона будет открыта к конструктивному диалогу, который поможет нам в развитии стратегического партнерства, а также в решении проблемных вопросов", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в своей публичной риторике Павел Навроцкий уделяет значительное внимание исторической памяти.

Украина, по словам посла, активно работает над вопросами поисковых работ и эксгумаций, которые вызывают значительный общественный интерес в Польше.

В то же время он отметил важность тем, связанных с европейской и евроатлантической интеграцией Украины.

"Хорошо известно, что в государственном интересе Польши - чтобы Украина была с западным блоком. Украина сейчас защищает Европу, в том числе и Польшу, от российской агрессии", - сказал посол, добавив, что многие поляки понимают: украинская оборона - это одновременно и защита их страны.

В завершение Боднар подчеркнул, что Киев надеется на предметный диалог с польской стороной.

"Мы надеемся, что в дальнейшем диалоге мы будем говорить о конкретных вещах, развеивать определенные мифы и проблемы, которые использовались в политическом дискурсе, а также находить точки соприкосновения, которые бы помогали иметь общую повестку дня и решать проблемы в духе конструктивного диалога, а не через медиа", - сказал он.