ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" по усилению Украины

Понедельник 17 ноября 2025 12:16
UA EN RU
Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" по усилению Украины Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали "историческое соглашение", в котором говорится о долговременном сотрудничестве двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Офиса президента Украины и Le Figaro.

Отмечается, что президент Украины и его французский коллега подписали письмо о намерениях, содержание которого еще неизвестно, но который Зеленский ранее назвал "историческим".

Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе авиабазы Виллакубле на фоне самолетов и средств противовоздушной обороны.

В частности, отмечается, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale.

Ранее Reuters сообщало, что Зеленский сегодня, 17 ноября, планирует заключить соглашение с Францией о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.

Отмечается, что уже несколько недель продолжаются переговоры относительно того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.

В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса "земля-воздух" Aster 30, произведенных европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.

Также ранее Зеленский заявил, что Украина скоро получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, в частности от Франции. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.

Кроме этого, еще в конце октября Зеленский говорил о том, что Украина скоро может получить дополнительные самолеты Mirage 2000 от Франции - соответствующее решение уже есть.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон 24 октября после заседания "коалиции решительных" заявил, что Франция предоставит Украине дополнительные истребители Mirage и боеприпасы Aster к системам ПВО SAMP/T.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Франция ПВО Эммануэль Макрон
Новости
Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" по усилению Украины
Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" по усилению Украины
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского