Зеленский и Макрон подписали "историческое соглашение" по усилению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали "историческое соглашение", в котором говорится о долговременном сотрудничестве двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Офиса президента Украины и Le Figaro.

Отмечается, что президент Украины и его французский коллега подписали письмо о намерениях, содержание которого еще неизвестно, но который Зеленский ранее назвал "историческим". Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе авиабазы Виллакубле на фоне самолетов и средств противовоздушной обороны. В частности, отмечается, что Украина закажет у Франции 100 истребителей Rafale.