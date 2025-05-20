Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и решения "коалиции желающих"
Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил сотрудничество между странами в оборонной сфере, координацию дипломатических шагов с США, и подготовку решений в рамках коалиции союзников Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.
В Офисе главы украинского государства рассказали, что лидеры двух стран "продолжили подготовку решений в рамках коалиции желающих" (ее еще называют "коалицией решительных"). Зеленский в этом контексте отметил, что "все становится более практичным".
Кроме того, стороны обсудили поддержку Сил безопасности и обороны Украины, а также "оборонное сотрудничество и внутреннее производство оружия в Украине".
"Отдельное и детальное внимание - отношениям и координации с Соединенными Штатами Америки", - передали в Офисе президента.
Также указывается, что во время разговора с Макроном Зеленский подчеркнул важность "сохранять общее видение и готовность действовать вместе, и поблагодарил Францию за поддержку".
Зеленский также общался со Стармером
Напомним, перед этим президент рассказал о своем телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которого стороны обсудили санкции против России и дальнейшие дипломатические шаги.
Зеленский в ходе беседы отметил, что санкции, в том числе британские, помогают "принуждать Россию к миру", и добавил, что "только принуждение сработает".
Также президент Украины и британский премьер обсудили вчерашний разговор с американским лидером Дональдом Трампом, и "наши совместные действия в рамках коалиции желающих".
"Коалиция решительных" / "коалиция желающих"
Напомним, ряд европейских стран - партнеров Украины, которые входят в так называемую "коалицию решительных", возглавляют Великобритания и Франция. Напомним, эти государства взяли на себя ведущую роль в создании так называемой данной коалиции - международного объединения государств, готовых предоставить Украине военную и другую помощь с целью достижения мира.
Ранее министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили объяснил, что цель такой коалиции - обеспечить для Украины безопасное небо, безопасное море, безопасность на суше и поддержать украинских защитников.
20 мая министр обороны Бельгии Тео Франке заявил, что его страна готова войти в "коалицию решительных" для отправки войск в Украину после перемирия с Россией.
Недавно западные СМИ писали, что пока страны Европы не могут набрать и 25 тысяч солдат для отправки в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.