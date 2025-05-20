Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество и решения "коалиции желающих"

Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил сотрудничество между странами в оборонной сфере, координацию дипломатических шагов с США, и подготовку решений в рамках коалиции союзников Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интернет-представительство президента Украины.

В Офисе главы украинского государства рассказали, что лидеры двух стран "продолжили подготовку решений в рамках коалиции желающих" (ее еще называют "коалицией решительных"). Зеленский в этом контексте отметил, что "все становится более практичным". Кроме того, стороны обсудили поддержку Сил безопасности и обороны Украины, а также "оборонное сотрудничество и внутреннее производство оружия в Украине". "Отдельное и детальное внимание - отношениям и координации с Соединенными Штатами Америки", - передали в Офисе президента. Также указывается, что во время разговора с Макроном Зеленский подчеркнул важность "сохранять общее видение и готовность действовать вместе, и поблагодарил Францию за поддержку".