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Зеленский обсудил со Стармером санкции против РФ и дальнейшие дипломатические шаги

Вторник 20 мая 2025 22:52
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Зеленский обсудил со Стармером санкции против РФ и дальнейшие дипломатические шаги Архивное фото: премьер Британии Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Обсудили санкции против России и дальнейшие дипломатические шаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Говорил с Премьер-министром Британии Киром Стармером. Поблагодарил за новые британские санкции, которые помогают принуждать Россию к миру. Только принуждение сработает. Сегодня есть санкционное решение Британии, есть также решение ЕС, и было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты тоже помогли. Европейские партнеры готовят уже и следующие шаги в таком чрезвычайно важном давлении на Россию для прекращения войны", - написал Зеленский.

Украинский президент и премьер Великобритании также обсудили основные детали дипломатической работы и возможные встречи, которые способны реально обеспечить прекращение огня и движение к длительному миру.

"Обсудили вчерашний разговор с президентом Трампом. Также обсудили наши совместные действия в рамках коалиции желающих. Договорились быть и в дальнейшем в постоянном контакте - почти ежедневном", - добавил Зеленский.

Санкции Британии против России

Напомним, во вторник, 20 мая, Великобритания ввела новые широкомасштабные санкции против России, направленные на усиление давления на военный, энергетический и финансовый секторы страны-агрессора.

В новый список вошли 100 санкций, среди которых российские военные структуры, организации, поддерживающие агрессивную информационную войну Кремля, а также финансовые учреждения, которые способствуют финансированию вторжения в Украину.

Особое внимание в британском правительстве уделяют ограничению цен на нефть, что помогает уменьшить ключевые доходы России, необходимые для поддержки военной машины Путина.

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