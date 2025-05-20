Зеленський і Макрон обговорили оборонну співпрацю і рішення "коаліції рішучих"
Український президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном обговорив співпрацю між країнами в оборонній сфері, координацію дипломатичних кроків із США, та підготовку рішень у межах коаліції союзників Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.
В Офісі глави української держави розповіли, що лідери двох країн "продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих" (її ще називають "коаліцією рішучих"). Зеленський у цьому контексті зазначив, що "все стає більш практичним".
Крім того, сторони обговорили підтримку Сил безпеки і оборони України, а також "оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні".
"Окрема та детальна увага - відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки", - передали в Офісі президента.
Також вказується, що під час розмови з Макроном Зеленський наголосив на важливості "зберігати спільне бачення і готовність діяти разом, та подякував Франції за підтримку".
Зеленський також спілкувався зі Стармером
Нагадаємо, перед тим президент розповів про свою телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої сторони обговорили санкції проти Росії та подальші дипломатичні кроки.
Зеленський в ході бесіди зауважив, що санкції, в тому числі британські, допомагають "примушувати Росію до миру", та додав, що "тільки примус спрацює".
Також президент України та британський прем'єр обговорили вчорашню розмову з американським лідером Дональдом Трампом, та "наші спільні дії в межах коаліції охочих".
"Коаліція рішучих" /"коаліція охочих"
Нагадаємо, низку європейських країн - партнерів України, які входять до так званої "коаліцію рішучих", очолюють Велика Британія та Франція. Нагадаємо ці держави взяли на себе провідну роль у створенні так званої даної коаліції - міжнародного об'єднання держав, готових надати Україні військову та іншу допомогу з метою досягнення миру.
Раніше міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі пояснив, що мета такої коаліції - забезпечити для України безпечне небо, безпечне море, безпеку на суші та підтримати українських захисників.
20 травня міністр оборони Бельгії Тео Франке заявив, що його країна готова увійти до "коаліції рішучих" для відправки військ в Україну після перемир'я з Росією.
Нещодавно західні ЗМІ писали, що поки що країни Європи не можуть набрати і 25 тисяч солдатів для відправки в Україну.
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