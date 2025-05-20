Зеленський і Макрон обговорили оборонну співпрацю і рішення "коаліції рішучих"

Український президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з французьким колегою Емманюелем Макроном обговорив співпрацю між країнами в оборонній сфері, координацію дипломатичних кроків із США, та підготовку рішень у межах коаліції союзників Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво президента України.

В Офісі глави української держави розповіли, що лідери двох країн "продовжили підготовку рішень у межах коаліції охочих" (її ще називають "коаліцією рішучих"). Зеленський у цьому контексті зазначив, що "все стає більш практичним". Крім того, сторони обговорили підтримку Сил безпеки і оборони України, а також "оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні". "Окрема та детальна увага - відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки", - передали в Офісі президента. Також вказується, що під час розмови з Макроном Зеленський наголосив на важливості "зберігати спільне бачення і готовність діяти разом, та подякував Франції за підтримку".