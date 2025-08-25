RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский и Келлог обсудили, как заставить РФ к реальным переговорам и окончанию войны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Кит Келлог (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне", - отметил Зеленский.

По его словам, это был успешный саммит, демонстрация настоящего единства между Европой и Америкой.

Зеленский ожидает, что в ближайшее время будут определены ключевые основы гарантий безопасности для Украины.

"Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - подчеркнул он.

По словам президента, для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое "может значительно укрепить наши арсеналы".

"Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран", - отметил Зеленский.

Он также обсудил с Келлогом возвращение всех похищенных украинских детей.

"Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", - подчеркнул президент.

 

Визит Келлога в Киев

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проведет переговоры с Келлогом относительно возможного саммита с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время торжественных мероприятий в Киеве Келлог выразил надежду, что в следующем году Украина будет отмечать День независимости уже под мирным небом.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль также провел встречу с Келлогом. Одной из тем обсуждений стала большая сделка по дронам.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиКит КеллогСанкции против РоссииВойна в Украине