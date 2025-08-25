Зеленский и Келлог обсудили, как заставить РФ к реальным переговорам и окончанию войны

"Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты - политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне", - отметил Зеленский.

По его словам, это был успешный саммит, демонстрация настоящего единства между Европой и Америкой.

Зеленский ожидает, что в ближайшее время будут определены ключевые основы гарантий безопасности для Украины.

"Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины - все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вещи. Теперь нужна такая же готовность в Москве", - подчеркнул он.

По словам президента, для Украины и США важно военное сотрудничество, и есть две сильные возможности - соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое "может значительно укрепить наши арсеналы".

"Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран", - отметил Зеленский.

Он также обсудил с Келлогом возвращение всех похищенных украинских детей.

"Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей", - подчеркнул президент.