Зеленський і Келлог обговорили, як змусити РФ до реальних переговорів та закінчення війни

"Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати - політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні", - зазначив Зеленський.

За його словами, це був успішний саміт, демонстрація справжньої єдності між Європою та Америкою.

Зеленський очікує, що найближчим часом будуть визначені ключові основи гарантій безпеки для України.

"Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита - усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", - наголосив він.

За словами президента, для України та США важлива військова співпраця, і є дві сильні можливості - угода про купівлю зброї та угода щодо дронів, яка "може значно зміцнити наші арсенали".

"Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн", - зазначив Зеленський.

Він також обговорив з Келлогом повернення всіх викрадених українських дітей.

"Дуже сподіваємося, що Америка, президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей", - наголосив президент.