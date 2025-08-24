ua en ru
Вс, 24 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Спецпредставитель президента США Келлог прибыл в Киев: первые подробности

Киев, Воскресенье 24 августа 2025 12:14
UA EN RU
Спецпредставитель президента США Келлог прибыл в Киев: первые подробности Фото: спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог приехал в Киев в День независимости, 24 августа. Он принял участие в торжественных мероприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию торжеств по случаю Дня независимости.

Келлог присутствовал на торжествах по случаю Дня независимости на Софийской площади в центре Киева. Президент Владимир Зеленский выступил с обращением.

Кроме того, вместе с Келлогом участие в мероприятии приняли представители и чиновники других стран, в частности премьер-министр Канады Марк Карни. Среди иностранных гостей:

  • министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии и Канады;
  • министр по делам ветеранов Великобритании.

"Украинский народ прошел один из самых сложных в Европе путей, но сохранился, не упал, не растворился и не потерял свою страну. Долгие времена украинцам приходилось бороться за свои национальные права. Но вместе за разом наши люди доказывали, что украинские мечты все же будут осуществляться на нашей украинской земле", - сказал Зеленский.

Визит Келлога

Напомним, ранее СМИ сообщали, что спецпредставитель президента США Кит Келлог приедет в Украину 24-25 августа.

Последний раз Келлог посещал Украину в середине июля. Как известно, его визит длился несколько дней.

Также Келлог и Зеленский проводили встречу 18 августа, когда президент Украины приезжал в Вашингтон на переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Соединенные Штаты Америки Украина Кит Келлог
Новости
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Пентагон несколько месяцев блокирует удары Украины по РФ дальнобойным оружием, - WSJ
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"