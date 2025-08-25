Подготовка сделки по дронам и доклад Буданова: Шмыгаль встретился с Келлогом

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом. Одной из тем обсуждений стала большая сделка по дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Украины в Telegram .

В ходе встречи начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов доложили американской делегации о планах врага и ситуации на фронте.

"Вместе с партнерами должно усиливать давление на агрессора, чтобы принудить его к справедливому, длительному и устойчивому миру", - подчеркнул Шмыгаль.

Также министр проинформировал Келлога об оборонных приоритетах Украины. Речь о наращивании производства боеприпасов и дронов, чтобы остановить российское продвижение.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено надежным гарантиям безопасности, которые сделают новую агрессию против Украины невозможной. Работу над такими гарантиями Украина продолжает вместе с партнерами.

"Обсудили также подготовку к подписанию президентами Украины и США соглашения о производстве и продаже беспилотников (Drone deal). Во время встречи американской стороне были переданы соответствующие документы", - добавил Шмыгаль.