Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде, - СМИ

По данным издания, представители СМИ уже ждут у здания, где проходит встреча президента Украины и премьера Словакии. Позже состоится их совместная пресс-конференция.

В состав словацкой делегации в Ужгороде вошли также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. При этом с главой украинского государства в Ужгород приехала премьер-министр Юлия Свириденко.