Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде, - СМИ

Фото: премьер Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Словакии Роберт Фицо начали встречу в Ужгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennik N.

По данным издания, представители СМИ уже ждут у здания, где проходит встреча президента Украины и премьера Словакии. Позже состоится их совместная пресс-конференция.

В состав словацкой делегации в Ужгороде вошли также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар. При этом с главой украинского государства в Ужгород приехала премьер-министр Юлия Свириденко.

Планы Фицо на встречу

Напомним, еще вчера, 4 сентября, в словацком правительстве сообщали, что премьер Роберт Фицо планирует обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос энергетической инфраструктуры.

Сам Фицо также подтверждал, что хочет обсудить с главой украинского государства удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба".

К слову, Фицо на этой неделе встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае. После разговора, который длился час, словацкий премьер рассказал, что он подготовил для Зеленского несколько выводов и посланий.

При этом вчера, 4 сентября, президент Украины отмечал, что президент США очень недоволен тем, что Европа продолжает покупать российскую нефть. Очевидно, речь о Венгрии и Словакии.

