UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Зеленський і Фіцо зустрілися в Ужгороді, - ЗМІ

Фото: прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розпочали зустріч в Ужгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

За даними видання, представники ЗМІ вже чекають біля будівлі, де відбувається зустріч президента України і прем'єра Словаччини. Пізніше відбудеться їхня спільна пресконференція.

До складу словацької делегації в Ужгороді увійшли також віцепрем'єр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних і європейських справ Юрай Бланар. При цьому з главою української держави в Ужгород приїхала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Плани Фіцо на зустріч

Нагадаємо, ще вчора, 4 вересня, у словацькому уряді повідомляли, що прем'єр Роберт Фіцо планує обговорити з президентом України Володимиром Зеленським питання енергетичної інфраструктури.

Сам Фіцо також підтверджував, що хоче обговорити з главою української держави удари ЗСУ по нафтопроводу "Дружба".

До слова, Фіцо цього тижня зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї. Після розмови, яка тривала годину, словацький прем'єр розповів, що він підготував для Зеленського кілька висновків і послань.

При цьому вчора, 4 вересня, президент України зазначав, що президент США дуже незадоволений тим, що Європа продовжує купувати російську нафту. Вочевидь, ідеться про Угорщину та Словаччину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийУжгородРоберт Фіцо