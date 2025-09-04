У Фицо раскрыли планы на встречу с Зеленским в Ужгороде

Премьер Словакии Роберт Фицо уже завтра, 5 сентября, посетит Ужгород. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы словацкого правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR .

В правительстве Словакии отметили, что вопрос энергетической инфраструктуры должен стать одним из главных во время переговоров Зеленского и Фицо.

При этом по итогам встречи президент Украины и премьер Словакии проведут совместную пресс-конференцию.

Планируется, что Фицо отдельно встретится с премьером Украины Юлией Свириденко.

В словацкую делегацию войдут вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.