У Фицо раскрыли планы на встречу с Зеленским в Ужгороде

Четверг 04 сентября 2025 20:40
У Фицо раскрыли планы на встречу с Зеленским в Ужгороде Фото: Роберт Фицо, премьер Словакии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер Словакии Роберт Фицо уже завтра, 5 сентября, посетит Ужгород. Там он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сказано в заявлении пресс-службы словацкого правительства, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

В правительстве Словакии отметили, что вопрос энергетической инфраструктуры должен стать одним из главных во время переговоров Зеленского и Фицо.

При этом по итогам встречи президент Украины и премьер Словакии проведут совместную пресс-конференцию.

Планируется, что Фицо отдельно встретится с премьером Украины Юлией Свириденко.

В словацкую делегацию войдут вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных дел Юрай Бланар.

Встреча Зеленского и Фицо

Напомним, премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал свою поездку в Ужгород на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Китае, когда он говорил с российским диктатором Владимиром Путиным.

После встречи с главой Кремля словацкий премьер рассказал, что у него есть несколько посланий, которые он хочет передать Зеленскому.

Стоит заметить, что встреча президента Украины и премьера Словакии происходит после того, как украинские защитники несколько раз атаковали нефтепровод "Дружба", через который Словакия импортирует российскую нефть.

