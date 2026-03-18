Зеленский хотел подарить Трампу iPad с трансляцией войны, но тот не пришел, - FT

По словам Миллера, об этом Зеленский рассказал ему в интервью в прошлом месяце. Он планировал подарить планшет Трампу на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2026 года.

"Я, честно говоря, хотел подарить его Трампу в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят - дроны, ракеты и т.д. - которые мы перехватываем в режиме реального времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент", - отметил президент Украины.

Зеленский добавил, что его планшет также демонстрирует, сколько российским солдатам стоит один километр оккупированной земли.

Однако подарить планшет Трампу не удалось, поскольку он не посетил Мюнхенскую конференцию.

Напомним, Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос санкций против РФ и ослабление американских ограничений. При этом он отметил, что уже есть конкретная необходимость прямого контакта с лидером США.

Между тем СМИ пишут, что мирные переговоры по Украине при посредничестве США фактически провалились, поскольку Трамп потерял интерес к переговорному процессу из-за войны в Иране.