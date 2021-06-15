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Зеленський хоче моніторингу ОБСЄ на кордоні, в Криму і на морі

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Вівторок 15 червня 2021 19:53
Зеленський хоче моніторингу ОБСЄ на кордоні, в Криму і на морі Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський хоче розширити моніторинг ОБСЄ. Зокрема, на кордоні, в Криму і на морі.

Про це Зеленський заявив на зустрічі з діючою главою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, передає прес-служба офісу президента.

"Президент підкреслив важливість здійснення СММ ОБСЄ моніторингу ситуації вздовж тимчасово непідконтрольної частини російсько-українського кордону, в тимчасово окупованому Криму та в Азово-Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ході зустрічі Зеленський і Лінде обговорили ситуацію з безпеки на Донбасі і поблизу східного кордону України, а також обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для України з боку Росії.

Крім того, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив важливість продовження місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці кордону з РФ. Україна наполягає, що ця місія повинна продовжити роботу і після 31 Липня.

Додамо, що наприкінці травня через позицію Росії постійна рада ОБСЄ всього на два місяці продовжив мандат моніторингової місії на КПП "Гуково"і " Донецьк". Ці пункти пропуску знаходяться на кордоні Росії з окупованим Донбасом. Українська сторона вважає, що Москва блокує продовження місії, щоб і далі постачати озброєння.

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