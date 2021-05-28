Місію ОБСЄ на кордоні з Росією продовжили лише на два місяці: реакція МЗС

Через позицію Росії постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) лише на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на кордоні Росії з окупованими районами українського Донбасу. Мандат поки продовжено до 31 липня.

Про це йдеться в заяві МЗС України .

Повідомляється, що мандат місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" продовжили до 31 липня. До цього мандат продовжувався на стандартний чотиримісячний період.

"Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо скорочення терміну тривалості мандата місії спостерігачів ОБСЄ. Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів і підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії", - йдеться в заяві.

Також Україна вважає, що Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окупований Донбас, тому не зацікавлена в спостерігачах на кордоні.