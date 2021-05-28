ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місію ОБСЄ на кордоні з Росією продовжили лише на два місяці: реакція МЗС

Новость на русском →
Відень, П'ятниця 28 травня 2021 15:33
Місію ОБСЄ на кордоні з Росією продовжили лише на два місяці: реакція МЗС Фото: місія ОБСЄ в Україні (twitter com osce_smm)
Автор: РБК-Україна

Через позицію Росії постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) лише на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на кордоні Росії з окупованими районами українського Донбасу. Мандат поки продовжено до 31 липня.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

Повідомляється, що мандат місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" продовжили до 31 липня. До цього мандат продовжувався на стандартний чотиримісячний період.

"Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо скорочення терміну тривалості мандата місії спостерігачів ОБСЄ. Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів і підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії", - йдеться в заяві.

Також Україна вважає, що Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окупований Донбас, тому не зацікавлена в спостерігачах на кордоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією. Європейські журналісти вважають, що після 31 липня міжнародних спостерігачів взагалі більше не буде на кордоні з РФ.

Раніше також стало відомо, що бойовики на Донбасі заглушили дрон ОБСЄ дальнього радіусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика ОБСЄ Російська Федерація миссия кордон
NEWS
Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією
Генсек НАТО допускає, що Білорусь могла посадити лайнер Ryanair в координації з Росією
DAILY
Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Небезпечні ігри. Навіщо Росія перекрила Керченську протоку і чим може відповісти Україна