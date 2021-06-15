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Зеленский хочет мониторинга ОБСЕ на границе, в Крыму и на море

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Вторник 15 июня 2021 19:53
Зеленский хочет мониторинга ОБСЕ на границе, в Крыму и на море Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский хочет расширить мониторинг ОБСЕ. В частности, на границе, в Крыму и на море.

Об этом Зеленский заявил на встрече с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает пресс-служба Офиса президента.

"Президент подчеркнул важность осуществления СММ ОБСЕ мониторинга ситуации вдоль временно неподконтрольной части российско-украинской границы, во временно оккупированном Крыму и в Азово-Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе встречи Зеленский и Линде обсудили ситуацию по безопасности на Донбассе и вблизи восточной границы Украины, а также обменялись мнениями относительно высокого уровня военной угрозы для Украины со стороны России.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул важность продолжения миссии ОБСЕ на неподконтрольном Украине участке границы с РФ. Украина настаивает, что эта миссия должна продолжить работу и после 31 июля.

Добавим, что в конце мая из-за позиции России постоянный совет ОБСЕ всего на два месяца продлил мандат мониторинговой миссии на КПП "Гуково" и "Донецк". Эти пункты пропуска находятся на границе России с оккупированным Донбассом. Украинская сторона полагает, что Москва блокирует продлении миссии, чтобы и далее поставлять вооружения.

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