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Зеленський заявив, що ТКГ повинна відновити повноцінну роботу

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 18:51
Зеленський заявив, що ТКГ повинна відновити повноцінну роботу Фото: президент Володимир Зеленський та глава ОБСЄ Анн Лінде (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 15 червня, зустрівся з главою ОБСЄ Анн Лінде. В ході розмови глава держави закликав Тристоронню контактну групу відновити повноцінну роботу для врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Сторони обговорили безпекову ситуацію на Донбасі та поблизу східного кордону України, а також обмінялися думками щодо високого рівня військової загрози для нашої держави з боку Росії.

"Ми вдруге цьогоріч зустрічаємося з вами у Києві. Важливою є поїздка, яку ви цими днями здійснили на схід України", - сказав президент.

Зеленський та Лінде обговорили шляхи зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, і в цьому контексті президент наголосив на важливості моніторингу ОБСЄ ситуації вздовж непідконтрольної ділянки кордону з РФ, в окупованому Криму та в Азово-Чорноморсьому регіоні.

Нагадаємо, до цього глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив на важливості продовження місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці кордону з РФ. Україна наполягає, що ця місія повинна продовжити роботу і після 31 липня.

Водночас український омбудсмен заявляла, що окупанти на Донбасі закривають навчальні заклади.

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