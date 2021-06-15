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Україна наполягає на продовженні місії ОБСЄ на російському кордоні

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 14:42
Україна наполягає на продовженні місії ОБСЄ на російському кордоні Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Українська сторона наполягає на продовженні місії ОБСЄ (Організації з безпеки і співробітництва в Європі) на російському кордоні. Поточний мандат втратить силу після 31 липня.

Про це на брифінгу з головою ОБСЄ Анн Лінде заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У травні Росія змусила ОБСЄ скоротити тривалість мандата місії на російських пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на кордоні з Україною. А зараз погрожує повним закриттям цих місій... Україна наполягає, що ця місія повинна продовжити роботу і після 31 липня", - зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці травня через позицію Росії постійна рада ОБСЄ лише на два місяці продовжив мандат моніторингової місії на КПП "Гуково" і "Донецьк". Ці пункти пропуску знаходяться на кордоні Росії з окупованим Донбасом. Українська сторона вважає, що Москва блокує продовження місії, щоб і далі постачати озброєння.

Раніше Євросоюз в ОБСЄ розкритикував Російський наратив про нібито "внутрішній" характер конфлікту на Донбасі, а також назвав Росію стороною цього конфлікту. Також представник Брюсселя підкреслив, що російський наратив перешкоджають змістовним дискусіям у Тристоронній контактній групі і нормандському форматі.

Крім того, в ЄС розкритикували бажання Росії звести всі переговори до прямих контактів між Україною та окупаційною владою.

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