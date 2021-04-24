Путін хоче відновити імперію, - голова Міноборони Польщі
В Польщі заявили, що політика президента РФ Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії. Події на українсько-російському кордоні викликали занепокоєння в Польщі.
Про це він заявив в ефірі "Польського радіо".
Він нагадав про напад РФ на Грузію в 2008 році і на Україну в 2014 році.
"Безсумнівно, політика президента Путіна спрямована на відновлення Російської імперії", - заявив Блащак.
Також голова Міноборони Польщі згадав слова покійного президента Леха Качинського: "Спочатку Грузія, потім Україна, потім Прибалтика, потім, можливо, Польща".
Тому Польща займається модернізацією своєї армії і збільшенням її чисельності, відзначив міністр.
Зазначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник раніше заявив, що Путін маскує наміри, загроза нападу зберігається.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін запропонував українському президенту Зеленському приїхати в Москву та поговорити про відносини двох країн.
При цьому Путін вважає, що про Донбас Зеленський має спілкуватися з ватажками "ЛНР" і "ДНР".