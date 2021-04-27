Чи минула загроза біля кордонів України: відповідь Пентагону

Міністерство оборони США продовжує стежити за російськими військами біля кордонів України . Американська влада не переконана, що Росія пішла на деескалацію обстановки в Криму і біля кордону з Україною.

У Пентагоні заявили, що частина російських військ, мабуть, була відведена, але небезпека зберігається.

"Ми бачили певний відступ деяких сил від України", - заявив Кірбі, зазначивши, що американські військові "будуть дуже уважно спостерігати за цим".

"Поки занадто рано говорити про це і приймати за чисту монету російські заяви про те, що те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять всіх назад", - повідомив він.