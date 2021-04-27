ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Чи минула загроза біля кордонів України: відповідь Пентагону

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 27 квітня 2021 11:03
Чи минула загроза біля кордонів України: відповідь Пентагону Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство оборони США продовжує стежити за російськими військами біля кордонів України. Американська влада не переконана, що Росія пішла на деескалацію обстановки в Криму і біля кордону з Україною.

Про це заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі, повідомляє " Голос Америки".

У Пентагоні заявили, що частина російських військ, мабуть, була відведена, але небезпека зберігається.

"Ми бачили певний відступ деяких сил від України", - заявив Кірбі, зазначивши, що американські військові "будуть дуже уважно спостерігати за цим".

"Поки занадто рано говорити про це і приймати за чисту монету російські заяви про те, що те, що вони називали навчаннями, тепер завершилося, і вони відводять всіх назад", - повідомив він.

Нагадаємо, Росія оголосила, що відводить свої війська з окупованого Криму та східного кордону України.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні існує постійна загроза, тому що йде війна, особливо в районі Донбасу.

Зазначимо, бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим "тиші" 26 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Російська Федерація Україна Пентагон войска кордон
NEWS
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
DAILY
Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу