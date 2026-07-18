Зеленский: говорил с Федоровым и Сырским, решения по армии будут

В Украине наработают новые решения по обеспечению и развитию Вооруженных сил. Изменения готовятся на основе мнения военных и руководства оборонного сектора.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
По словам главы государства, этому шагу предшествовала длительная серия обсуждений и консультаций с ключевыми чиновниками.
Принятию обновлений будет способствовать непосредственная обратная связь граждан и военнослужащих.
"Вчера и сегодня много было консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня с Александром Сырским, решения по армии будут наработаны", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Напомним, в субботу, 18 июля, в Киеве и других украинских городах третий день подряд продолжаются массовые акции протеста из-за увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.
Граждане вышли на улицы с требованием к власти отреагировать на кадровые решения в руководстве министерства.
В тот же день бывший глава оборонного ведомства Федоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку. В своем обращении эксминистр поблагодарил людей за надежду и заявил, что запланированные изменения в стране обязательно произойдут.
Ранее, 16 июля, экс-чиновник сделал громкое заявление о своей деятельности в министерстве. В частности, Федоров назвал свою самую большую ошибку в должности главы Минобороны, которая непосредственно касалась проведения реформы украинской армии.