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Зеленский: говорил с Федоровым и Сырским, решения по армии будут

21:15 18.07.2026 Сб
2 мин
Президент намекнул на серьезные обновления
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)

В Украине наработают новые решения по обеспечению и развитию Вооруженных сил. Изменения готовятся на основе мнения военных и руководства оборонного сектора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Что известно о подготовке решений

По словам главы государства, этому шагу предшествовала длительная серия обсуждений и консультаций с ключевыми чиновниками.

Принятию обновлений будет способствовать непосредственная обратная связь граждан и военнослужащих.

"Вчера и сегодня много было консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня с Александром Сырским, решения по армии будут наработаны", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Протесты из-за отставки Федорова

Напомним, в субботу, 18 июля, в Киеве и других украинских городах третий день подряд продолжаются массовые акции протеста из-за увольнения Михаила Федорова с должности министра обороны.

Граждане вышли на улицы с требованием к власти отреагировать на кадровые решения в руководстве министерства.

В тот же день бывший глава оборонного ведомства Федоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку. В своем обращении эксминистр поблагодарил людей за надежду и заявил, что запланированные изменения в стране обязательно произойдут.

Ранее, 16 июля, экс-чиновник сделал громкое заявление о своей деятельности в министерстве. В частности, Федоров назвал свою самую большую ошибку в должности главы Минобороны, которая непосредственно касалась проведения реформы украинской армии.

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