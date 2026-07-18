Зеленський: говорив з Федоровим та Сирським, рішення по армії будуть

Що відомо про підготовку рішень

За словами глави держави, цьому кроку передувала тривала серія обговорень та консультацій із ключовими посадовцями.

Ухваленню оновлень сприятиме безпосередній зворотний зв'язок від громадян та військовослужбовців.

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані", - наголосив Володимир Зеленський.

Протести через відставку Федорова

Нагадаємо, у суботу, 18 липня, в Києві та інших українських містах третій день поспіль продовжуються масові акції протесту через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Громадяни вийшли на вулиці з вимогою до влади відреагувати на кадрові рішення в керівництві міністерства.