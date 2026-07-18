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Зеленський: говорив з Федоровим та Сирським, рішення по армії будуть

21:15 18.07.2026 Сб
2 хв
Президент натякнув на серйозні оновлення
aimg Сергій Козачук
Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)

В Україні напрацюють нові рішення для забезпечення та розвитку Збройних сил. Зміни готують з урахуванням думки військових та керівництва оборонного сектора.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Що відомо про підготовку рішень

За словами глави держави, цьому кроку передувала тривала серія обговорень та консультацій із ключовими посадовцями.

Ухваленню оновлень сприятиме безпосередній зворотний зв'язок від громадян та військовослужбовців.

"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані", - наголосив Володимир Зеленський.

Протести через відставку Федорова

Нагадаємо, у суботу, 18 липня, в Києві та інших українських містах третій день поспіль продовжуються масові акції протесту через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Громадяни вийшли на вулиці з вимогою до влади відреагувати на кадрові рішення в керівництві міністерства.

Того ж дня колишній очільник оборонного відомства Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку. У своєму зверненні ексміністр подякував людям за надію та заявив, що заплановані зміни в країні обов'язково відбудуться.

Раніше, 16 липня, ексурядовець зробив гучну заяву про свою діяльність у міністерстві. Зокрема, Федоров назвав свою найбільшу помилку на посаді голови Міноборони, яка безпосередньо стосувалася проведення реформи української армії.

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Володимир ЗеленськийМихайло ФедоровВійна в УкраїніОлександр Сирський