Зеленський: говорив з Федоровим та Сирським, рішення по армії будуть

В Україні напрацюють нові рішення для забезпечення та розвитку Збройних сил. Зміни готують з урахуванням думки військових та керівництва оборонного сектора.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами глави держави, цьому кроку передувала тривала серія обговорень та консультацій із ключовими посадовцями.
Ухваленню оновлень сприятиме безпосередній зворотний зв'язок від громадян та військовослужбовців.
"Вчора і сьогодні багато було консультацій. Звісно, я чую, що кажуть люди. Довго говорив сьогодні з Михайлом Федоровим. Я говорив сьогодні з Олександром Сирським, рішення щодо армії будуть напрацьовані", - наголосив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у суботу, 18 липня, в Києві та інших українських містах третій день поспіль продовжуються масові акції протесту через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Громадяни вийшли на вулиці з вимогою до влади відреагувати на кадрові рішення в керівництві міністерства.
Того ж дня колишній очільник оборонного відомства Федоров відреагував на масові мітинги на свою підтримку. У своєму зверненні ексміністр подякував людям за надію та заявив, що заплановані зміни в країні обов'язково відбудуться.
Раніше, 16 липня, ексурядовець зробив гучну заяву про свою діяльність у міністерстві. Зокрема, Федоров назвав свою найбільшу помилку на посаді голови Міноборони, яка безпосередньо стосувалася проведення реформи української армії.