"Изменения обязательно будут": Федоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Михаила Федорова в социальных сетях.

Что написал Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров прокомментировал массовые акции в свою поддержку, которые проходят сегодня во многих городах Украины.

"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за «Мрію и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не испытывал даже на правительственных должностях", - написал Федоров.

Он также обратился к военным.

"Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что всё получится", - добавил экс-министр.