ua en ru
Сб, 18 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Изменения обязательно будут": Федоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку

21:09 18.07.2026 Сб
2 мин
Бывший министр обороны поблагодарил за надежду
aimg Валерия Абабина
"Изменения обязательно будут": Федоров отреагировал на массовые митинги в свою поддержку Фото: Экс-министр Обороны Михаил Федоров (facebook.com mykhailofedorov.)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Бывший министр обороны Михаил Федоров отреагировал кратким постом на массовые митинги в городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Михаила Федорова в социальных сетях.

Что написал Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров прокомментировал массовые акции в свою поддержку, которые проходят сегодня во многих городах Украины.

"Изменения обязательно будут. Вы благодарили меня за «Мрію и "Дію". От себя благодарю вас за надежду. Такой ответственности не испытывал даже на правительственных должностях", - написал Федоров.

Он также обратился к военным.

"Спасибо ветеранам и военным за то, что держите фронт и честь. Диалог есть. Верю, что всё получится", - добавил экс-министр.

Напомним, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина во главе с премьером Сергеем Корецким - в ходе ротации Михаил Федоров был освобожден от должности министра обороны.

После отставки Федоров провел брифинг, на котором назвал свою главную ошибку на посту, связанную с реформой армии, и заявил, что никогда не подводил президента - он также сообщил, что отказался от предложения Зеленского стать его советником.

Со дня отставки в разных городах Украины проходят акции протеста против увольнения Федорова, а сами митинги аналитики РБК-Украина сравнивают с прошлогодними акциями в поддержку НАБУ и САП.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Зеленский собрал на совещание генералов: все детали разговора
Зеленский собрал на совещание генералов: все детали разговора
Аналитика
Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Пикапы и "корчи": на чем ездит армия и пересядут ли ВСУ на украинские авто