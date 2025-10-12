Зеленский готов позже выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию: какое условие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при одном условии готов в будущем поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.
"Я думаю, мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, если он надавит на Путина и остановит его", - заявил Зеленский.
По словам главы государства, Украина выдвинет кандидатуру американского президента, если Трамп сможет посадить Владимира Путина за стол переговоров и остановить украинцев.
"Режим прекращения огня - это не настоящее свершение войны, но самый большой шаг к настоящему завершению войны", - добавил Зеленский.
Напомним, Норвежский нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо.
Вскоре после объявления администрация Трампа отреагировала на решение комитета, подчеркнув политический аспект награждения.
Но позже американский президент пообщался с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо, которая заявила, что посвятила награду в том числе Трампу.