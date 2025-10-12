ua en ru
Вс, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский готов позже выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию: какое условие

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 23:07
UA EN RU
Зеленский готов позже выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию: какое условие Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при одном условии готов в будущем поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Fox News.

"Я думаю, мы будем очень рады выдвинуть президента Трампа на Нобелевскую премию мира, если он надавит на Путина и остановит его", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина выдвинет кандидатуру американского президента, если Трамп сможет посадить Владимира Путина за стол переговоров и остановить украинцев.

"Режим прекращения огня - это не настоящее свершение войны, но самый большой шаг к настоящему завершению войны", - добавил Зеленский.

Напомним, Норвежский нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо.

Вскоре после объявления администрация Трампа отреагировала на решение комитета, подчеркнув политический аспект награждения.

Но позже американский президент пообщался с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо, которая заявила, что посвятила награду в том числе Трампу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Нобелевская премия Дональд Трамп
Новости
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Продвинулись на 3,5 км и взяли пленных: ВСУ показали успехи вблизи Орехова
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит