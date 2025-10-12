ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський готовий пізніше висунути Трампа на Нобелівську премію: яка умова

Україна, Неділя 12 жовтня 2025 23:07
UA EN RU
Зеленський готовий пізніше висунути Трампа на Нобелівську премію: яка умова Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за однієї умови готовий у майбутньому підтримати висунення американського лідера Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News.

"Я думаю, ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, Україна висуне кандидатуру американського президента, якщо Трамп зможе посадити Володимира Путіна за стіл переговорів, а також зупинити вбивства українців.

"Режим припинення вогню - це не справжнє звершення війни, але найбільший крок до справжнього завершення війни", - додав Зеленський.

Нагадаємо,, Норвезький нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру венесуельському політику Марії Коріні Мачадо.

Невдовзі після оголошення адміністрація Трампа відреагувала на рішення комітету, підкресливши політичний аспект нагородження.

Але пізніше американський президент поспілкувався з лауреаткою Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, яка заявила, що присвятила свою нагороду в тому числі Трампу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Нобелівська премія Дональд Трамп
Новини
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Просунулися на 3,5 км і взяли полонених: ЗСУ показали успіхи поблизу Оріхова
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить