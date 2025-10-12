Зеленський готовий пізніше висунути Трампа на Нобелівську премію: яка умова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за однієї умови готовий у майбутньому підтримати висунення американського лідера Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Fox News .

"Я думаю, ми будемо дуже раді висунути президента Трампа на Нобелівську премію миру, якщо він натисне на Путіна і зупинить його", - заявив Зеленський.

За словами глави держави, Україна висуне кандидатуру американського президента, якщо Трамп зможе посадити Володимира Путіна за стіл переговорів, а також зупинити вбивства українців.

"Режим припинення вогню - це не справжнє звершення війни, але найбільший крок до справжнього завершення війни", - додав Зеленський.